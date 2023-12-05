以核減排成潮流　柯諷綠義和團、慈禧怎面對

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）2023年聯合國氣候變化大會（COP28）美、日等多國簽署宣言，承諾在2050年前，將核能容量提高3倍、核電產量增加2倍。台灣民眾黨2024候選人柯文哲5日諷道，民進黨兩大神主牌“台獨”與“反核”，長期以來變成義和團，恐怕他們的慈禧太后得面對世界列強的主張，民進黨現在是不是趕快懺悔？



氣候峰會“COP28”，包含美國、加拿大、日本等國簽署倡議宣言，承諾在2050年之前將全球核能容量提高到2020年水平的3倍、核電產能增加2倍以上，以助全球屆時達到淨零排放目標。簽署這份宣言的國家，包括美國、日本、英國、保加利亞、加拿大、捷克、芬蘭、法國、匈牙利、韓國、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、烏克蘭和阿拉伯聯合大公國。



柯文哲5日上午召開“勞動政見記者會”，出席者包括民眾黨“立委”賴香伶、柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、台灣大學財金系教授張森林、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲表示，民進黨兩大神主牌“台獨”與“反核”，長期以來讓民進黨變成義和團、宗教團體，恐怕他們的慈禧太后、義和團官員們要去面對世界列強的主張。美國政府已清楚表明不支持“台獨”，他很想知道“台獨”金孫、民進黨2024候選人賴清德如何繼續務實推動“台獨”？



柯文哲說，面對2050淨零碳排，世界先進國家認為核能是綠能，且要求增加3倍，民進黨是不是現在趕快懺悔還來得及？道歉是不用啦，懺悔就可以了。