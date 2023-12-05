綠批趙少康用1億買57億中廣

民進黨5日召開“戰鬥救阿斗、少康佔中廣”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行“戰鬥救阿斗、少康佔中廣”記者會，再鎖定中國國民黨副手候選人趙少康。民進黨質疑趙少康過去如何用新台幣1億買下57億的中廣。民進黨發言人林楚茵表示，根據不當黨產委員會2019年對中廣公司的處分書，中廣是國民黨不當取得的附隨組織。趙少康2006年用1億換得57億中廣經營權時，中廣都還是被國民黨侵占的國家資產，當時趙少康以“不相當對價關係”取得中廣作為他的私產，趙少康顯然把公有財產變私產。



此外，侯友宜和趙少康於昨天舉行的記者會，回顧1998年台灣首次思覺失調患者挾持公車事件。民進黨發言人、新北市議員卓冠廷及律師許渝澤今在黨中央召開記者會強力批評，侯趙美其名以“回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件”開了一場記者會，實則是為了替兩人歌功頌德，但兩人相關發言涉及對精神病患者的歧視，後續侯友宜臉書公布的影片還曝光了患者的長相與姓名，明顯觸法並引發重大爭議，侯趙兩人應該出面道歉，而不要只是偷偷下架影片。



林楚茵指出，趙少康2017年曾經在媒體上自爆，經手中廣後才知道這家公司這麼賺錢，可以年領2億股利，結果中廣直到現在都還沒返還黨產會追徵的77億多元，還在用行政訴訟程序拖延。趙少康顯然把公有財產變私產、被追徵還惡意拖延。趙少康甚至在節目上大言不慚說，“哇，我不知道中廣這麼好賺，可以年領2億股利”，難怪只願意請假不願意放棄職位。



另外，林楚茵批評趙少康出席中廣的慈善活動與女性靠得非常近，非常不尊重女性。



民進黨不分區“立委”候選人王義川則是對趙少康提出三問，第一、請問趙少康當年怎麼用0元空手買57億元的中廣？第二、當初如何把不當黨產左手賣右手，前國民黨主席馬英九最清楚，趙少康應該自己說清楚；第三、馬英九有義務公開2006年國民黨產的中廣公司交易資訊，釐清國民黨當時將多少“國有財產”不法變賣，給社會最基本的交代。趙少康卻宣稱買完卻不知道中廣這麼好賺？

