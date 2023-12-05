港債市大旺　點心債規模翻番

人民幣債券繼續成為全球理想的避險資產，香港債市發展大有可為。（大公報） 中評社香港12月5日電／近年香港債券市場迅速壯大發展，綠色債券與離岸人民幣債券（點心債）發行額迭創新高，特別是在相對低息的融資環境下，內外企業大舉在港發行離岸人民幣債券，迄今發行額達到6000多億元人民幣，規模較去年底翻了一番。香港債市市況大旺，市場地位提升，加速成為亞洲的國際債券中心，這亦是對所謂香港成金融中心遺址論作出強而有力的駁斥。



大公報報導，中國對世界經濟增長貢獻三分之一，是全球最大的增長引擎，同時也是最大機遇所在，國際資金增加配置人民幣資產，為香港債券市場發展帶來重大契機。目前香港是全球最大離岸人民幣市場，資金池規模逐步增加至逾1.1萬億元人民幣，支持香港持續擴大開展更多離岸人民幣投融資業，持續成為領先全球的離岸人民幣風險與資產管理中心。



市場需求增 人民幣債熱銷



事實上，中國債券在全球愈來愈搶手，在市場需求帶動下，內外企業發行在岸與離岸人民幣債券均創出新高。綜合多方面數據，今年首三季境外機構在內地發行的在岸人民幣債券（熊貓債）發行額，按年增長逾45%至1060億元人民幣，而今年內外機構在港新增發行的離岸人民幣債券（點心債），按年更倍增至約3000億元人民幣。儘管如此，點心債仍然熱銷，市場反應不俗，原因對比大幅波動的美元及歐元計價的債券，人民幣債券穩定性顯然較強，更具吸引力。



根據香港金融管理局提供最新數據，截至今年九月底止，點心債發行額為6172億元人民幣，對比去年底的3123億元人民幣及今年三月底的5410億元人民幣，分別增加98%與14%，從中可見點心債發行火爆，成為香港債券市場融資功能、地位提升的重要標誌。



人民幣債券發行與銷售大旺，相信有三大因素支持：一是全球各國減少美元依賴，增加配置人民幣資產。二是人民幣融資成本相對美歐貨幣為低，吸引企業轉用人民幣融資。三是人民幣國際認受性提升，東盟、金磚國家紛紛使用人民幣進行貿易與投資結算，逐步累積人民幣，形成人民幣計價的資產需求上升。因此，憑借作為全球最大離岸人民幣市場的優勢，勢令香港債券市場進一步壯大發展，進入新的黃金時代。



其實，香港債券市場出現突破性發展，除了點心債市場表現亮眼，綠色債券市場異常興旺。自2018年以來，當局積極推動發展綠色金融，累計發行約1700億元綠色債券，包括零售綠債與代幣化綠債。事實上，香港逐步成為區內綠債融資中心。去年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額按年增長40%至805億美元，占整個亞洲市場的35%，位列亞洲第一。據知特區政府計劃發行第二批代幣化綠債發行，為綠色金融及金融科技發展注入新動力。



債市壯大 鞏固金融中心地位



在點心債、綠色債券雙引擎拉動下，香港債券市場迅速壯大，逐步成為亞洲的國際債券中心，去年在香港安排的債券發行總額逾1000億美元，市場占有率約30%，香港債市在亞洲區內市場份額正不斷擴大，由“股強債弱”轉變為股債強強聯合的局面，鞏固與提升香港國際中心地位。因此，香港金融中心競爭力有增無減，所謂香港成金融中心遺址說法完全不是事實，一派胡言。



全球加大押注中國，加上香港積極融入國家發展大局，參與共建“一帶一路”，離岸人民幣投融資發展前景無可限量，其中人民幣債券繼續成為全球理想的避險資產，香港債市發展大有可為。