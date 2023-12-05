潘孟安豪宅引藍綠委交鋒　王鴻薇嗆歡迎提告

藍委王鴻薇受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”王鴻薇近日因爆料民進黨2024大選候選人賴清德的競總總幹事潘孟安，住在綠能廠商董事長名下的台北市豪宅 “力麒御品”，涉嫌與綠能業者有不正當關係。引來民進黨“立委”林楚茵的反擊被指控王鴻薇違反了侵入住居罪。5日上午王鴻薇於“立院”受訪時，砲火猛烈的反擊，先酸林楚茵住的是皇宮所以不能在周邊拍照，更直接嗆聲要林楚茵來告她。



民進黨2024大選候選人賴清德的競總總幹事潘孟安，近日被國民黨“立委”王鴻薇指控，住在綠能廠商“力能能源科技”董事長楊宗名名下的台北市豪宅“力麒御品”，涉嫌與綠能業者有不正當關係。王鴻薇還公開了潘孟安的車子停在該社區地下四樓的照片，作為證據。



民進黨“立委”林楚茵跳出來為潘孟安辯護，她在臉書上自曝，她與丈夫去年9月以新台幣5100萬元(新台幣)買下了“力麒御品”的一間房子，並與潘孟安是同一棟的鄰居。她說，她們是工作二十年的夫妻，用舊屋換新屋，並誠實申報財產，沒有任何問題。她還說，該房子雖然是豪宅，但因為位於萬華舊社區，每坪單價衹有75萬元，比起其他區域的新建案還便宜很多。林楚茵還質疑王鴻薇如何拍到潘孟安的車子，她說，該社區有保全，沒有磁卡無法上下樓，她質疑王鴻薇如何取得爆料用的照片，並指控王鴻薇違反了侵入住居罪。



王鴻薇5日上午於“立院”受訪時表示，潘孟安和林楚茵都住在“力麒御品”，這顯示了這個集團和新潮流的關係有多麼密切。她表示，她所出示的照片是潘孟安的車子開到外面來的情況，她反酸林楚茵說原來那不是豪宅是皇宮，所以，連在停車場的出入口也不可以有人站在那裡拍照。她還說，該社區的停車場有提供給外面的訪客使用。她反嗆林楚茵，如果認為她有任何違法的地方，歡迎林楚茵不用開記者會，直接來控告她就好。



王鴻薇也批評賴清德的違建問題，指出新北市已經認定賴清德的房子為違章建築，但賴清德不拆就是不拆，還不繳房屋稅和地價稅，她痛批，難道賴清德是在做皇帝嗎？



王鴻薇還嘲諷潘孟安和林楚茵都住在豪宅裡面，卻還在高喊居住正義自稱跟北漂青年一樣租房。王鴻薇痛批林楚茵並質問，到底有哪些北漂的青年可以住這個60幾坪四房的台北市的豪宅？有哪些北漂青年一個月可以花6萬8可以去租豪宅居住？