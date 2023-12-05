支持度剩14.9%？柯：不應有政治目民調

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）針對《美麗島電子報》今日發布民調，“柯盈配”下跌至14.9%，台灣民眾黨2024候選人柯文哲5日表示，它不是假民調，但是很刻意的操作，特別是柯文哲的民調，做全市話、30%手機、50%手機的結果完全不一樣，且做全市話取樣大部分都長者，而他的支持者就是年輕人高、長者低，不是造假，但是可以操作出來的結果，台灣不應出現這麼多政治目的的民調。



《美麗島電子報》5日公布2024大選新民調，“賴蕭配”以38%領先，贏過“侯康配”的31.7%，而“柯盈配”則下跌至14.9%；在政黨好感度調查中，民眾黨的反感度增加13.6個百分點來到48.5%，相較於民進黨的48.4%與國民黨46.5%都高。



柯文哲5日上午召開“勞動政見記者會”，出席者包括，民眾黨“立委”賴香伶、柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、台灣大學財金系教授張森林、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲表示，台灣的民調，特別是柯文哲的民調，做全市話、30%手機、50%手機，結果完全不一樣，因目前全市話可以涵蓋到台灣的總人口不會超過60%，也就是說做全市話取樣不會完整，至少40%以上的民眾是找不到的。況且，找到的大部分都是長者，所以純粹做市話的取樣就有偏差。

