凍結“台獨黨綱”？賴指葛來儀說法遭扭曲

賴清德今日上午到新竹縣湖口鄉顯聖宮參香祈福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）美國兩岸問題專家葛來儀等三位重量級學者日前在《外交事務》期刊聯名發表文章，呼籲民進黨2024候選人賴清德若當選，應考慮“凍結“台獨黨綱”；國民黨2024候選人侯友宜跟進要求賴儘速凍結。賴清德上午回應表示，葛來儀的發言遭到扭曲，甚至用來攻擊對手，他覺得這些都是不好的，因為要成為國家的領導人，基本的做法就是要用誠實的態度面對國際的評論，不可以斷章取義，基於選舉利益攻擊對手，他相信這樣不會贏得國際社會的肯定跟支持。



賴清德今日到新竹縣湖口鄉顯聖宮參香祈福前接受媒體聯訪，包括民進黨新竹縣第一選區候選人詹紀緹、新竹縣第二選區候選人曾聖凱與竹北市長鄭朝方等人都到場陪同。



針對美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨日在台大演講表示，AIT也成為境外資訊操弄目標，並且否認棄台論。



賴清德表示，孫曉雅的說明，再次證明美國是支持台灣的，她也說明了在這一場選舉裡面，AIT也是一個攻擊的目標，從選舉到現在大家也看得很清楚，中國借助這場選舉企圖扶植親中政權，其實是有很多的事證，所以在這種狀況之下，他希望國人能夠明辨事實，也能夠做出最好的選擇，讓台灣的民主可以繼續前進，獲得保障。



針對侯友宜昨日在台南市七股區說光電會造成熱島效應、破壞生態一事，賴清德今日表示，光電不會帶來熱島效應，影響降雨量，也不會造成登革熱，這個是基本的科學常識。任何一個候選人不能夠為了選舉利益，刻意為台南市或者是光電產業貼標簽，這個不會得到社會大眾的支持，特別是來到台南卻還意有所指，為台南貼標簽，對整個台南市民來講也非常不公平。



對於新北萬里老家被指是違建且有逃稅之嫌，賴清德表示，新北老家房子稅金的部分，過去只要政府有開立稅單，他們都有繳納，但是新北市政府最近來函是說，過去是繳納田賦，而且也已經多年不必再繳，他們在今年10月份的時候收到通知，要繳地價稅，也已經依法繳納了。關於房屋稅的部分，他們近日收到新北市政府的通知，當事人也已經委託專業的人士申請繳納，如果一旦新北市政府核定，當事人也都會繳納。

