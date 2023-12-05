賴士葆：柯文哲鎖住年輕票　有利侯跟賴對決

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月5日電（記者 張嘉文）2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，有關中國國民黨侯友宜和趙少康的侯康配如何翻轉獲勝的問題，中國國民黨“立委”賴士葆今天接受中評社訪問時表示，在藍白破局後有部分民調顯示，原本支持民眾黨柯文哲的年輕人大約5%左右轉為支持民進黨賴清德，這是比較麻煩的狀況。



賴士葆說，國民黨的侯康需努力爭取年輕選票，如果不行，那柯文哲必須要加油，鎖住年輕選票，三足鼎立選局中的藍綠對決，侯康配才有機會獲勝。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，近來多項民調皆顯示侯康配有追上賴蕭配，將柯盈配甩在後方的趨勢，選舉進入最後倒數39天，最終選戰結果會呈現如何？



賴士葆今天在“立法院”接受中評社訪問時表示， 以美麗島電子報民調為例，侯康配要注意的是，在藍白破局後，柯文哲跑掉5%支持度，是轉到賴蕭配身上，目前還沒看到這些支持度有轉回來的跡象，所以要擔心的是，為何柯的票跑掉，卻是跑去賴那邊。



賴士葆說，年輕人不投柯文哲可能轉投賴清德的問題，之前外界都有討論過，這是個大趨勢，年輕人比較不喜歡國民黨，所以不投柯就會傾向投民進黨，所以柯文哲鎖住年輕票，對國民黨來講不是壞事，如果柯不選，純粹的藍綠對決，那國民黨會很辛苦。



但在三足鼎立的情況下，賴士葆認為，柯文哲年輕人的支持度固定住，對侯友宜來說要和賴清德對決就會有些好處，因此柯要努力，不要讓年輕人跑掉，這樣的藍綠對決，國民黨才有機會。



賴士葆說，侯康配目前民調趨勢是輸賴蕭配一些，但還在誤差範圍3到5%內，如果柯文哲支持者轉投綠這支持度不轉回柯那邊，那賴清德可能會多5%支持度，所以侯康配如何吸引年輕人會是重點，或者真的沒辦法，要讓年輕人留在柯文哲那邊，想辦法讓柯鎖住年輕票，國民黨才有機會。



賴士葆強調，另外一個重點是，如何將藍營基本盤的投票率催到極致，現在國民黨支持者支持侯康配超過九成以上，這是前段時間沒有的狀況，代表藍營支持者投票意願是高的，所以國民黨主席朱立倫宣布到投票前有大小造勢超過200場，這對投票率會有所幫助。