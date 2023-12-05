藍缺年輕與中間票　許淑華：困難、仍有機會

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月5日電（記者 方敬為）《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析民調指出，中國國民黨侯康配民調與民進黨賴蕭配拉近，但仍欠缺關鍵的年輕與中間選票。國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，年輕選票長期以來是藍營弱項，短期內確實難以翻轉。但她認為，接下來可透過積極的政見論述，尤其是針對青年族群關注的議題，仍有機會擴大青年選票支持，中間選票也是如此。



許淑華指出，當然有很大部分年輕人力挺民眾黨柯文哲，“非柯不投”。但換個角度來看，民眾黨因此也可以牽制住民進黨在年輕選票的得票表現，對國民黨而言，還是有機會爭取到政治立場較不強烈，看重政見內容的年輕選民。可以利用接下來的正副手辯論會，吸引年輕選民乃至於中間選民的注意，例如年輕人最擔憂的戰爭問題、兵役問題，可能要上戰場的恐懼感，以及在薪資待遇、居住正義方面，國民黨執政能夠提供什麼樣的條件等。



針對藍營欠缺年輕與中間選票，許淑華5日出席“南投縣紅十字會興建長照機構工程開工動土典禮”受訪表示，最直接方式的還是要從政見上去訴求，藍、綠現在已把各自基本盤催滿，藍綠支持者陸續歸隊。從選民年齡結構來看，藍營長期以來確實較受到40歲以上族群的青睞，中壯年至老年選民對國民黨的好感度較佳，覺得相對穩健。40歲以下選民是藍營的弱項。



許淑華坦言，年輕人區塊沒辦法在短期之內翻轉，只能盡量爭取。所以從現在起，政見與政策的論述相當重要，尤其是針對青年政策、社會福利政見相關議題，未來國民黨在整體選戰方針，還有對外形象的調整、論述都有持續拓展的空間。



許淑華認為，要在1個多月的時間內盡量爭取年輕選票，要貼近年輕人關切的議題，年輕人會比較關注未來的生活相關細節，國民黨競選團隊要盡其所能提出相關論述，尤其現在選戰已進入到最後的階段，除了政治攻防外，回歸到理性實際的政見發表基本面非常重要。當民眾黨與民進黨的副手人選都出現國籍爭議，國民黨在綠白政治口水之中強化政見論述會是突出的好方法。



許淑華認為，透過證見發表會、辯論會的方式去強化論述，同時能夠讓大家看到國民黨才是一個穩健的政黨，能夠去領導台灣走向更好的未來，就有機會吸納更多非典型選票支持國民黨。