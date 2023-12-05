黃麗伃：新北三重綠票倉里長至少六成挺侯

新北市三重區永安里里長黃麗伃接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜能否繼續發揮跨越藍綠的特質？新北市三重區永安里里長黃麗伃向中評社表示，她所屬的三重確實曾經很綠，但是侯對基層的服務不分藍綠，三重共119位里長，2022新北市長選舉有105人站上台挺侯，侯在2024一定可以繼續發揮跨越藍綠的特質，三重里長至少六成挺侯。



新北市三重區因為來自雲林、嘉義的移居人口眾多，傳統上屬於綠營大票倉。



新北市“立委”第二選區（蘆洲、五股、三重16里），自2008年起即由林淑芬連任，明年挑戰六連霸，國民黨未提名，支持台灣民眾黨推出的政治新鮮人李有宜。



黃麗伃1992出生，今年31歲，無黨籍，2018年初次當選三重永安里長，是該屆最年輕的里長，也因外型亮麗受到注目。



侯友宜、趙少康競選辦公室今日舉行“侯康配新視覺公布記者會”，黃麗伃到場表達對侯友宜的肯定，並於會後接受中評社訪問。



黃麗伃表示，侯友宜非常有執行力，讓每一位里長、鄰長大家都有感覺他很會做事情，當你向他反映事情的時候，他不會只是把事情擺著，而是馬上交代下屬要幫里長把事情辦好，馬上展現行動力讓我們非常有感，我們三重有119個里長，她敢說超過一半在心中都有感受過侯友宜的魄力與魅力。



在三重這樣的偏綠選區，還出來幫侯友宜講話，壓力會比較大嗎？



黃麗伃指出，確實會，但是侯友宜過去給過我們這麼多支持，那在這次選舉期間，我們怎麼能不出來支持侯友宜呢？新北市就等於是一個小小的台灣，不僅有各個族群，各個行政也有偏向中高齡的，也有都會區，這些地方侯友宜都可以掌握得很好，所以我們一定要給侯友宜機會。