大巨蛋互批秀　柯文哲火力四射反批藍綠兩黨

民眾黨柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）台北大巨蛋3日舉辦首場賽事，民眾熱烈關注，中國國民黨2024候選人侯友宜發文酸台灣民眾黨2024候選人柯文哲“一拖8年”。台灣民眾黨2024候選人柯文哲5日表示，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子，他勸國民黨不要再拿出來打了，否則大巨蛋、北流、北藝他就一樣一樣拿出來講。



柯文哲也痛批，民進黨政府審大巨蛋防火安全為何要審1年10個月？卡到他卸任台北市長後馬上就通過，不可以把政治鬥爭赤裸裸的讓市民受害，全部老百姓應該要認清民進黨的嘴臉，民進黨怎麼可以這樣心安理得的卡大巨蛋？卡1年10個月有必要嗎？民進黨怎麼不會覺得不好意思？“國土署”去問問前“行政院長”蘇貞昌、前“內政部長”徐國勇，理由到底是什麼？



台北大巨蛋3日舉辦首場賽事，侯友宜在臉書發文，意有所指的表示，這座大巨蛋為何不能早點完成，一拖就8年，更點名國民黨台北市長蔣萬安只用1年的時間證明，為政者的魄力與執行力在一個城市的治理有多關鍵。台“內政部”“國土署”也發新聞稿抨擊，柯市府在過程中拖延更立場反覆，使大巨蛋案又延宕近8個月。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲5日上午召開“柯文哲勞動政見記者會”，出席者包括柯民眾黨“立委”賴香伶、柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、台灣大學財金系教授張森林、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



柯文哲表示，他不喜歡講大巨蛋，但也不忌諱拿出來講，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子他就任時，大巨蛋、北流、北藝都在，他勸國民黨不要再拿大巨蛋出來打了，若繼續打，他就一樣一樣拿出來講，為什麼國民黨讓大巨蛋不按圖施工3年多？北藝為何預算與造價不同，蓋到一半廠商倒閉跑掉？北流為何從編預算到開工要花10年？在搞什麼鬼？



柯文哲說，北流、北藝、大巨蛋，都是國民黨留給他的爛攤子，大巨蛋不是有人被起訴嗎？不是弊案嗎？後來權利金不是前台北市副市長黃珊珊去爭取的嗎？怎麼會設計大巨蛋完全沒有防火區劃？不要再談大巨蛋了，因為這是國民黨留下來的爛攤子，且他也不會原諒民進黨。