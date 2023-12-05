為何美國喜歡蔡英文？陳文茜點出她的觀察

媒體人陳文茜在評論節目中指出，在台灣與美國利益衝突的時候，蔡英文以美國利益為主！（截自“TVBS戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北12月5日電／對於蔡英文回應紐時記者詢問台積電在美設廠的問題，資深媒體人陳文茜認為，蔡英文居然敢說美國有人才！美國自己都不敢說有人才；所以美國人這麼喜歡蔡英文，很大原因是，在台灣與美國利益衝突的時候，她以美國利益為主！



《紐約時報》舉辦“交易錄峰會”（DealBook Summit），在美國時間11月29日播放蔡英文的預錄訪問後，“總統府”提供蔡的受訪內容。



紐時記者詢問，台灣的晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移回美國視為首要之務，您認為這對台美的戰略關係及其價值會造成什麼長期影響？



蔡英文回答，就目前而言，我們將一些晶片製造移至美國的作法是協助友盟國家建立供應鏈韌性，同時我們也能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。



根據《中時新聞網》報導，陳文茜4日在《TVBS戰情室》表示，台積電在美國亞利桑那州，是全美最熱的州，是最缺水的州之一，也沒有人才，因為美國除了MIT、Caltech和Berkeley之外，沒有半導體科系。



陳文茜認為，為何美國人這麼喜歡蔡英文？因為對她而言，美國的利益重要過於台灣的利益！蔡英文在回答紐時記者的時候，居然敢說美國有人才！記者問的都是台灣的利益，她回答的都是美國的利益，怎麼回事？



陳文茜解釋，美國自己都不敢說有人才，華爾街日報曾有一篇報導稱，美國半導體業要面對最核心的問題就是勞動力、半導體人才不足，衹有蔡英文認為人才是足夠的，所以她應該去拜登政府上班。



陳文茜強調，所以美國人這麼喜歡蔡英文，她對美關係非常好，很大原因是，在台灣與美國利益衝突的時候，她以美國利益為主！