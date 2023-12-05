陳茂波：赤字略超千億　財政狀況穩健

中評社香港12月5日電／政府將於明年2月28日發表新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波預期，本年度綜合赤字略超過1000億元，但強調政府財政狀況穩健，政府會審慎理財“應使得使”，嚴格控制政府開支增長，以及探討收入增長辦法。有經濟學者分析，本年度財赤幅度視乎賣地收入，若賣地收入理想，財赤可望收窄至600億元。



﻿大公報報導，陳茂波昨日在立法會財經事務委員會表示，受到地緣政治環境複雜和高息環境因素，拖累經濟表現和投資市場，也影響政府地價和印花稅收入，收入較預期減少的情況下，預期本年度綜合赤字，將略為超過1000億元，高於今年2月預算的約544億元。



他強調，政府財政狀況穩健，若與本地生產總值（GDP）相比，目前預測的赤字，只是本地生產總值約3%至4%，特區政府借貸比率十分低，以特區政府的財政狀況，財政儲備的實力，完全有能力應付。



“疫情期間的開支，令政府整體赤字加大，相信隨著疫情過去，相關開支大幅減少下，有助令龐大赤字緩減。”陳茂波又表示，政府繼續審慎理財“應使得使”，嚴格控制政府開支增長，以及探討收入增長辦法；節流方面，將會維持2024至25財政年度對公務員編制零增長目標，也會在政府內部推行資源效率優化計劃，包括未來兩個財政年度，分別扣減各政策局和部門的經常性資源1%，以重新分配予新推行政策措施。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量回復記者查詢時表示，薪俸稅等收入尚未入賬，今年印花稅收入也較去年好，財赤能否收窄視乎今個財政年度餘下的賣地收入狀況。



莊太量：或再派3000元消費券



莊太量估計，今個財政年度赤字，介乎600至800億之間，若賣地收入理想，最後可望收窄至600億元。至於市民關心的利民紓困措施，莊太量認為，政府在振興經濟的大原則之下，仍有可能再派消費券，但金額可能較今年度的5000元，縮減至衹有2000至3000元。



新一份《財政預算案》昨日起展開公眾咨詢，財政司司長辦公室回復《大公報》查詢，首階段先透過立法會，以及跟不同業界人士收集意見，一般而言在12月中起，展開面向市民的公眾咨詢工作。