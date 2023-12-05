挺綠意見領袖捐錢　綠委喊別稱1450側翼

挺綠網路意見領袖史書華（左）、綠委鄭運鵬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）挺綠的意見領袖、牙醫師史書華5日起力挺民進黨2024候選人賴清德、蕭美琴活動，多名綠委、網路意見領袖齊聚一堂，史書華更捐新台幣230萬元給民進黨“立委”候選人。民進黨“立委”鄭運鵬致詞直言，不要稱網路意見領袖們是民進黨側翼、1450，他們是民進黨的主力、戰力，是選擇對的道路。



史書華今早在台北市中山區的IEAT會議中心，發起“挺美德 護台灣！民間意見領袖聯合捐募活動”，與會人員包括賴清德競選總部主委姚立明、綠委鄭運鵬、林靜儀、蘇巧慧、王定宇、賴品妤、莊競程、羅致政、“立委”候選人郭昱晴、謝子涵、蔡銘軒、吳沛憶、林志潔、李坤城、曾玟學、李問、吳崢、謝佩芬、鄭文婷、無黨籍“立委”候選人曾玟學、民進黨新北市議員戴瑋姍、陳乃瑜、桃園市議員黃瓊慧、基隆市議員吳驊珈。



網路意見領袖包括“雞排妹”鄭家純、小劉醫師、台灣社社長李川信、台灣帝雉、皮筋兒、杜承哲醫師、鬼才阿水、羅浚晅醫師、上官亂、漫畫家麥人杰、李孟居，還有作家馮光遠等，現場由無黨籍嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節擔任主持人。



鄭運鵬表示，感謝史書華捐錢給民進黨中央黨部，其實有網路意見領袖的支持，比捐款更重要，都是為台灣好，希望大家拚“立法院”過半，另外網路意見領袖不是1450、側翼，而是民進黨的主力，他要送上“光劍”給史書華，希望得到“原力”，一起打拚。



史書華說，他要將錢指定用在民進黨“立委”候選人身上，對抗認知作戰，他們只是有話語權的意見領袖，但面對不同意識形態的反對黨攻擊，還說他們是收錢的1450、側翼網軍，這都是抹黑的話術，大家要站出來。



史書華強調，這次活動旨在支持那些為台灣民主和平、創新繁榮而奮鬥的優秀人才，下架洩密的賣台政客，讓真心愛台灣的各領域優秀人才與賴清德、蕭美琴，能夠順利延續蔡英文的政治路線，為建設一個更加民主、和平和創新的台灣而繼續努力。