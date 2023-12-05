金管局：互聯互通拓展空間龐大

“香港經濟峰會2024”昨日舉行，是次峰會主題為“全力拼經濟.多元創新機”。（大公報） 中評社香港12月5日電／香港疫後重回國際舞台，多次舉辦國際盛事，而昨天舉行的“香港經濟峰會2024”就以“全力拼經濟‧多元創新機”為主題。金管局總裁餘偉文在致辭時指出，香港國際金融中心地位從沒有削弱過，不要妄自菲薄。他續稱，內地機遇、綠色金融及金融科技三個範疇將會為香港帶來很多機遇，該局未來會致力在這三個範疇努力和發展。



大公報報導，餘偉文表示，宏觀環境不明朗及充滿挑戰，香港作為細小型開放經濟體，出口一定受影響，加上地緣政治變化，明年有多場政治選舉，亦將影響到環球經濟或政經情況的發展。他稱，2019年至今，香港面對不同挑戰，但在金融方面沒有停止發展，在國際上競爭力亦沒有減少。他指出，11月初舉辦的國際金融領袖投資峰會有逾300人到訪，上周與國際結算銀行合辦的高級別會議亦有多國央行行長或副行長到港參與，反映他們見到香港在國際金融市場中獨特的地位。



數月內再推代幣化綠債



餘偉文認為，香港不要妄自菲薄，重申國際金融中心地位沒有削弱過。他續稱，過往數年金管局在內地機遇、綠色金融及金融科技三個範疇中發展，其中互聯互通仍有很大的拓展空間。他又提到，明年2月會與特區政府舉辦“綠色金融周”，將舉辦環球氣候商業論壇及與國際貨幣基金組織合辦圓桌會議。他透露，未來幾個月會推出第二次代幣化綠色債券，將研究整個流程都在區塊鏈進行。他續稱，香港在央行數碼貨幣（CBDC）被公認全球走得最前，明年上半年會推出多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）的“最簡可行產品”（MVP），希望之後可吸引更多央行加入。



環球息口走勢方面，餘偉文表示，宏觀經濟環境不容易，環球通脹雖然已大幅回落，但還要用多少時間才可回到主要央行的通脹目標，仍是未知之數。他重申，“最後一裡路”通常是比較難行，亦難以預測，但認為環球息口經已見頂，但難以估計高息情況維持多久。

