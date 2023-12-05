馬柯朱侯被告搓圓仔湯　王鴻薇批選舉奧步

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）北檢以涉嫌違反正副“總統”選罷法“搓圓仔湯”(閩南語：協商分配利益)的罪名將馬英九、中國國民黨主席朱立倫及國民黨2024大選候選人侯友宜、民眾黨2024大選候選人柯文哲等四人，暫列為”選他”字案的被告。對此，國民黨“立委”王鴻薇5日在“立院”受訪時表達了強烈不滿，痛批是民進黨的選舉奧步。她也針對今日綠營側翼網紅集結要挺民進黨2024大選候選人賴清德與其副手蕭美琴發表了她的看法，她認為這批綠營的打手只會拖累美德配的選情。



針對馬柯朱侯四人被列被告，王鴻薇質疑，當初柯文哲與民進黨合作的時候，怎麼沒有被列為被告，她認為這是明顯的政治介入。她痛批，柯文哲與民進黨合作的時候，被稱為民主大聯盟，但柯文哲與國民黨合作的時候，卻被說成是搓圓仔湯，這就是民進黨的雙標。她還說，民進黨每到選舉，都會使出某些奧步，但她沒想到這次的奧步來得這麼快，果然又利用司法來打壓在野黨。



王鴻薇也對5日上午綠營側翼網紅集結挺賴清德與蕭美琴表達了她的看法。她說，像鄭家純、四叉貓等網紅，其實已經不是側翼，而是綠營的打手。她認為，這些網紅不能幫賴清德與蕭美琴加分，反而會拖累他們。她舉例說，四叉貓曾經力挺陳時中，但陳時中的下場大家都看到了。



最後，王鴻薇也表示，她瞭解年輕人對於時事和生活的不滿，會使得他們要投射在特定的政治人物或政黨上。她說，這也是為什麼民眾黨和柯文哲能夠吸引年輕人的支持。她認為，這是全世界的潮流，國民黨作為在野黨，也應該要接受這個現象。她說，國民黨要想辦法讓年輕人認同，如果國民黨想要贏得執政權的話，要丟掉以前的陋習，並進行改革，這樣才能夠吸引年輕人的選票。