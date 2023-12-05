AIT稱未支持特定候選人　賴士葆：綠被打臉

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月5日電（記者 張嘉文）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅4日表示，美國對台灣選舉過程和民主制度深具信心，相信人民應在不受外部干預下決定下一任領導人，強調美國政府不會支持特定候選人。中國國民黨“立委”賴士葆今天對此表示，民進黨過去完全親美，抱著美國大腿，只想要親美抗中，現在等於被打臉。



孫曉雅4日在台灣大學發表年終政策演說，強調美國政府不會支持特定候選人，也不會選邊站，“我們沒有偏好哪位候選人，無論由哪個政黨執政，美國的對台政策不變。”



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，以菲律賓總統為例，過去都是在美中之間不選邊站，但民進黨執政七年多來，是完全親美，抱美國大腿，現在美國表態不會支持特定候選人的立場，就是重重打臉民進黨。



賴士葆認為，民進黨這張親美牌如果不好使，剩下的就是衹有抗中的芒果乾（“亡國感”）牌，他們仍認為賣芒果乾是有票的，這和他們在基層感受完全不同。民眾這些年看久了都知道，這張牌是賣不動了。



可是未來仍不排除民進黨對於芒果乾會加碼、加料？賴士葆說，譬如現在政府積極備戰，已經都開始往巷戰、肉搏戰的方向在準備，這就是在催化、加強議題的操作，一樣要強打抗中牌，而國民黨的親美和中就會和他們做出區隔，希望和中國大陸對化交流，就有機會獲得更多民眾的支持。