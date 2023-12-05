半導體人才基地揭牌　賴清德：莫憂海外投資

賴清德今日以“副總統”身分出席明新科大揭牌典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德今日上午赴新竹明新科技大學，出席半導體人才培育基地揭牌典禮，賴清德表示，半導體產業是台灣的優勢，在產官學研合作下有信心持續壯大，不需要擔心因到外國投資而失去優勢。



明新科大全新建置的半導體人才培育基地今日上午舉行揭牌典禮，包括賴清德、“教育部長”潘文忠、技職司副司長柯今尉等人都親臨揭牌典禮。



賴清德表示，半導體產業是台灣的優勢，在產官學研合作下有信心持續壯大，不需要擔心因到外國投資而失去優勢。



“教育部長”潘文忠指出，配合政府六大新戰略產業及5+2產業創新等重點政策方向，自2022年起推動“建置區域產業人才及技術培育基地計劃”，規劃4年投入新台幣24億元協助大專校院設置至少20座重點產業人才培育基地，明新科大半導體人才培育基地就是大專校院與在地產業及地方政府建立人才合作機制的最佳成果。



明新科大繼2019年建置全台大學首座“半導體封裝測試類產線示範工廠”、2021 成立首個“半導體學院”後，“教育部”2022年加碼補助新台幣9千萬元，擴大原有規模建置首座以設備廠務與檢測為主的“半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地”。



明新科大劉國偉校長說，明新科大半導體人才培育基地面積為原有類產線的4倍大，基地包括“半導體封裝測試類產線”、“半導體廠務類產線”、“半導體設備類產線”、“半導體檢測類產線”，及“半導體測試類產線”共四層樓，樓地板面積約3千6百多平方米，是全台大專院校最大的半導體實務教學基地，整體投入經費前後累積約2億元，從封裝、測試、設備、檢測到廠務，打造如“Mini TSMC”的半導體人才培育基地，提供學生與業界同級廠務環境，全方位培養半導體實務人才。



賴清德今日在竹竹苗連跑6個行程，上午先到新竹縣湖口鄉顯聖宮參香祈福，緊接著又趕往新豐鄉為明星科技大學半導體人才培育基地揭牌，再趕往竹東鎮戲曲公園出席新竹縣後援會成立大會，下午則要到苗栗縣頭份市義民廟為民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣第二選區“立委”候選人曾玟學拉抬聲勢，後又要趕往後龍鎮出席民進黨苗栗縣第一選區“立委”候選人康世明後援會成立造勢大會，晚上再回防新竹市出席民進黨新竹市“立委”候選人林志潔的科技後援會成立大會。