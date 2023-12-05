環團籲政府重新檢視能源政策　放棄非核政策

能源團體“氣候先鋒者”5日呼籲未來執政者，上任應儘速召開能源國是會議，重新討論核能發電可能性。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）能源團體“氣候先鋒者”發起人楊家法5日指出，美日等20國希望增加核能發電，蔡政府卻期待用甲烷燃氫，但此方法減碳效率不佳，未來恐因化石燃料管制而陷入緊縮。發言人江肇元指出，呼籲明年新政府上任後，召開能源“國是會議”，針對COP28的最新發展，重新檢視台灣的能源政策，讓核能參與氣候對話，用科學來評斷，而非由政客評斷核能。



能源團體“氣候先鋒者”5日召開＂COP28／穿著國王的新衣如何面對全球減碳夥伴？＂記者會。



楊家法指出，台灣的能源政策卻令人擔憂，不僅無法有效減碳，還可能危及電力供應的穩定性。民進黨2024大選候選人賴清德在與工商團體的報告中，引用了台電官網的備轉容量率，來說明台灣不缺電。事實上，台電的備轉容量率是被灌水的，也就是用不同的時間點來計算，以避免出現黃燈或紅燈的情況。例如，在11月份的某一天，台電內部預估的備轉容量率是8.5%，但這樣低於10%會變黃燈不好看，所以對外要調整到12.6%綠燈才好看。台電就改用備轉容量率只要以尖峰時刻為準，但這樣的做法忽視了其他時段的電力需求。就像是一間餐廳，你只管午餐的供需，而不在意晚餐的供需。



楊家法表示，2015年到2022年這七年，台灣的發電量增加了近300億度電，但增加的發電量佔比卻是：火力發電98% （293億度），低碳電力2% （6億度）。這個數據顯示了台灣的能源轉型的失敗，不僅沒有減少對火力發電的依賴，還增加了天然氣的需求。而且，七年過去，核電發電量還有2015年時的65%，也就是說，如果沒有核電的貢獻，火力發電的比例還會更高。更糟糕的是，今年前10個月，因為核二的除役，核電發電量減少了55億度，但再生能源只增加了14億度。這意味著，2023年的低碳電力將比2015年的還低，也就是說，2015年到2023年增加的發電量，超過100%是來自火力發電！這樣的能源政策，不僅無法減碳，還會增加空氣汙染和環境破壞。

