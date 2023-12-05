柯年輕票流向賴？鄭運鵬：會選擇更好人選

綠委鄭運鵬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，近期部份民調顯示，台灣民眾黨2024候選人柯文哲下滑，民進黨候選人賴清德是否能爭取到柯文哲流失的年輕票？民進黨“立委”鄭運鵬接受中評社訪問表示，過去年輕人可能比較喜歡柯文哲隨意講話的感覺，但在後來各方的資訊平衡下，他認為年輕人會選擇更好的人選，他對年輕人有信心。



鄭運鵬5日出席挺綠意見領袖、牙醫師史書華在IEAT會議中心舉辦的“挺美德 護台灣！民間意見領袖聯合捐募活動”，會後接受中評社訪問。



鄭運鵬說，其實年輕人的資訊來源很多，並不是單一平台就能影響年輕人。當然柯文哲在短影音上有強項，講話的調性比較隨意，過去年輕人可能會比較喜歡這種感覺，但在各方的資訊平衡下，他相信年輕人會發現更好的人選，他有信心。



鄭運鵬說，民進黨會按照自己的步驟繼續穩健向前走，藍白在野黨對執政黨攻擊，是理所當然。但台灣人、年輕人會分辨，誰是用片面的造謠來引起對立？雖說民進黨無法阻止在野黨的意識形態攻擊，不過年輕人都有自己的判斷，台灣面對外力威脅，台灣人是不會屈服的，民主“國家”下，選民都自有判斷。



關於民眾黨副手吳欣盈被質疑國籍問題後，國民黨也發動對民進黨副手蕭美琴的國籍質疑？鄭運鵬則說，藍白當然都會想往自己能勝選的方向，但是這樣的仇恨動員或攻擊，選民都看得懂。藍白因各自的選舉利益而破局，在人品上會受到很大質疑，當然民進黨不能要求藍白怎麼樣做，不過民進黨不會被他們的攻擊影響。



鄭運鵬，現年50歲，出生於台北市，台灣大學土木工程學系畢業，民進黨桃園市第一選舉區“立委”，歷任3屆“立委”、民進黨“立法院”黨團幹事長、民進黨中常委、組織部、網路部、文宣部主任、高雄市政府工務局機要秘書，曾為陳水扁、謝長廷、沈富雄幕僚等。