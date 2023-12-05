南投鹿谷設牙科醫療站　藍綠選將皆喊有功勞

南投縣鹿谷鄉新建公立牙科醫療站，5日辦理會勘，國民黨“立委”選將游顥出席關心。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月5日電（記者 方敬為）南投縣鹿谷鄉新建公立牙科醫療站，今天辦理會勘，民進黨“立委”蔡培慧與對手國民黨“立委”候選人、縣議員游顥都出席關心，並各自強調有爭取該醫療站設立。蔡稱她爭取“中央”補助建設經費，並秀出公文。游顥則說，他年初就在推動該案，協調地方與“中央”民代共同籌措經費，本來今年8月就要啟動，反而是“中央”審核延宕至今，質疑現任“立委”有無積極處理？



南投縣衛生局5日辦理鹿谷鄉新建公立牙科醫療站會勘，該鄉鎮因唯一的牙醫診所執業醫師今年退休歇業，成為“無牙醫鄉”，國民黨南投縣長許淑華為改善偏遠地區牙醫醫療資源不足的問題，協調鹿谷鄉農會提供場地，縣府衛生局協調南投縣牙醫師公會協請佑民醫院提供牙醫師及相關人力，提出“南投縣牙醫醫療站設置計劃”，新設牙醫醫療站及更新既設牙醫醫療站設施設備，預計2024年過年前完成啟用。



該區藍綠“立委”選將都出席關心，蔡培慧表示，她在今年4月13日與民進黨不分區“立委”羅美玲召開南投偏遠地區牙醫師缺乏協調會，之後於10月12日，特別在“立法院”衛環委員會針對牙醫進駐偏鄉的資源缺乏進行質詢，最後“衛福部”核定新台幣450萬元，協助解決偏鄉牙醫缺乏之問題。並秀出相關公文佐證。



游顥則強調，他自年初就與許淑華、南投縣議長何勝豐積極溝通，4月提出牙醫計劃，隨後更與羅美玲、陳玉鈴議員共同協助爭取計劃籌備，希望儘早解決鹿谷鄉民牙痛無處就醫的問題，並多次議會質詢中強烈關心、要求進度。原訂計劃應於8月啟動，但因為官方審核補助款延宕至今才核准通過，由此可見，現任“立委”的積極程度可能不足，他呼籲未來應讓“立院”、縣府同步合作，他有信心辦得到，讓未來第二期、三期工程盡早落地。一件醫療站新建工程，藍綠選將各自表述。