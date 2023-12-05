嘉市議會通過評估性專區　黃敏惠：研議法令

無黨籍嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節提成立性專區案，獲嘉義市議會通過。（照片：Molly翎熹臉書） 中評社嘉義12月5日電／無黨籍嘉義市議員“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”上個月30日送出成立性專區之可能性的提案，獲9位不分黨派議員連署支持，該議案今天上午獲議會通過。對此，中國國民黨市長黃敏惠表示，會針對相關法令來進行研議可能性，並探求民意。



長達16字的“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”是這位市議員登記在身分證上的本名，她去年參選嘉義市議員時引起很大話題。她原本的工作是電競直播主，藝名為“Molly翎熹”，至於本來的名字，她只透露是姓顏。



媒體報導，嘉義市議會定期會今天上午進行最後一天議程，通過嘉市府明年總預算案外，也通過各議員所提的61個提案，其中較受矚目為“請市府評估於成立性專區之可能性”案，不過，提案人議員“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”今天未現身議場。



嘉義市議會本屆共23席議員，議員“顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節”所提“請市府評估於成立性專區之可能性”案，共獲林煒軒、王浩、黃盈智、黃敏修、鄭光宏、李奕德、李忠曆、蔡坤叡、黃思婷等9位不分黨派議員連署支持。



該提案內容指出，2011年“立法院”三讀通過《社會秩序維護法》修正案，規範縣市政府得自行規範性交易專區，意即性產業“特區化”，以有效管理性產業，保障性工作者權益。



提案說明，在性交易非法情況下，性工作者飽受歧視和不平等對待，也無法完整享有勞健保及工作保障，也無法確認消費者是否染病或施暴，消費者也無法確認性工作者是否涉及騙局或染病，甚至牽涉到移工非法性交易；當性交易只能成為檯面下的非法交易時，其他犯罪行為越容易參雜在其中。



提案內容說，性產業的服務方式多元，並不是侷限於性交易。在國外，也有性專區（紅燈區）帶動觀光財案例。成立性專區對於性工作者、消費者及政府是件三贏的好事，透過縝密立法規範，讓性工作者獲勞動保障，消費者有安全交易環境，市府能增加稅收並方便管理。



5日該提案送大會，依二讀、三讀程序審議並順利通過，雖然Molly翎熹未出席，不過擁有護理師背景的議員黃思婷則指出，這個性專區不是針對大眾個開放，是針對少數的人士，例如，性成癮、精神疾病患者，可能也是需要有正常管道宣洩，就醫療角度來說的確有這類需求，因此才會參與連署；時代力量議員王浩則認為，關於性專區的條文，嘉義市區是沒有一個對口單位，透過可行性的聯署評估，也可讓我們去了解，未來如果這方面的議題，到底市府的分工是要找哪個局處。



針對此案，黃敏惠受訪表示，會就議員的提案，會請相關單位做法令討論研議，同時也會考量到全嘉義市民是否同意。