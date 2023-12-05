蔡英文主持動土　盼加速軍用無人機研發生產

蔡英文出席中科院航天暨無人機院區開工動土典禮。（ˊ照片：“總統府”提供） 中評社台北12月5日電(記者 黃筱筠)蔡英文今天前往嘉義出席中科院民雄航太暨無人機院區開工動土典禮時表示，完工後的院區將進行無人機的新創量產，有助加速“軍用無人機”研發生產，並有效提升“國家”不對稱戰力。她期盼“中央”與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯，在未來成為亞洲的無人機重鎮，讓台灣製造的無人機飛向世界。



蔡英文抵達後，首先聽取工程規劃設計說明。隨後致詞時表示，記得大約3年前，她來嘉義了解中科院進駐民雄園區的規劃。當時，我們就設下目標，要讓嘉義成為全台無人機發展最完整的聚落。



她指出，這一路走來，在中科院、嘉義縣政府及在地“立委”努力之下，去年，大家一起參加“亞洲無人機AI創新應用研發中心”揭牌典禮。今天，則一起在此見證“民雄航太暨無人機院區”開工動土。我們一步一步落實目標，未來的嘉義，也將是亞洲的無人機重鎮。



蔡英文指出，今天大家所在的院區，未來完工後，將會進行無人機的新創量產，也有助於加速“軍用無人機”研發生產，有效提升“國家”的不對稱戰力。另外，“亞創中心”距離這裡只有30分鐘車程，是我們針對中小型商用無人機進行研發及測試的重要基地。在義竹鄉，政府也將興建起降跑道，做為大型無人載具的測試場地。



她表示，“中央”與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯。也感謝在地“立委”的支持及“行政院”的規劃，一起關心發展的進度。例如去年，“立委”陳明文及其他委員在“立法院”召開公聽會，邀請各界一起討論發展無人機產業的策略，以及政府能提供的協助。

