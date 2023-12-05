賴清德新竹縣造勢　重提優惠貸款催年輕票

賴清德今日到新竹縣竹東鎮出席新竹縣後援會成立大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月5日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德今日中午到新竹縣竹東鎮出席新竹縣後援會成立大會，他在致詞時承諾，若能順利當選會照顧年輕人，並重提將提高買房補貼，強調買房補助金額將從新台幣800萬元增加到1000萬元（編按：優惠貸款），並補貼利息增加一碼，降低年輕人買房的利息負擔，拉年輕選票意圖明顯，但或許是因為非假日，現場年輕人並不多，多是年紀較大的支持者出席。



賴清德新竹縣後援會成立大會今日中午在新竹縣竹東鎮戲曲公園舉行，包括台北101董事長張學舜、民進黨新竹縣第一選區候選人詹紀緹、新竹縣第二選區候選人曾聖凱、竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰與多位綠營縣議員等人都到場力挺。



賴清德表示，當選之後會照顧不分族群、不分地域的所有民眾，因為每一個人在這個土地上都是“國家”的主人，每一個族群不分男女老幼都應該要得到政府的照顧，也衹有每一個人都受到好的照顧，這個“國家”和社會才會有希望。



賴清德強調，他會提出新的人口政策，那就是要同時照顧年輕家庭與長輩，過去馬英九時代是長照1.0，現在是長照2.0，據點從7百多個擴增到1萬2千多個，讓有需要的人看得到、找得到，未來他將繼續推動長照3.0，成立公立的安養中心，減輕家庭負擔。



賴清德認為，年輕人是“國家”的未來，不能讓年輕人碰到困難而無法追逐夢想，所以從明年開始，念高中與高職完全免學費，家庭年收入70萬元以下，念私立大學的學生最高每年可補貼5.5萬元學雜費。



賴清德指出，未來他將提高買房補貼來幫助年輕人，補助的金額從新台幣800萬元增加到1000萬元，並補貼利息增加一碼，利息補貼從0.125%增加至0.375%，降低買房子的利息負擔。



賴清德今日在竹竹苗連跑6個行程，上午先到新竹縣湖口鄉顯聖宮參香祈福，緊接著又趕往新豐鄉為明星科技大學半導體人才培育基地揭牌，再趕往竹東鎮戲曲公園出席新竹縣後援會成立大會，下午則要到苗栗縣頭份市義民廟為民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣第二選區“立委”候選人曾玟學拉抬聲勢，後又要趕往後龍鎮出席民進黨苗栗縣第一選區“立委”候選人康世明後援會成立造勢大會，晚上再回防新竹市出席民進黨新竹市“立委”候選人林志潔的科技後援會成立大會。