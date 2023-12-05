嘉義故宮南院景觀橋通行　遊客讚奇幻祕境

故宮南院人行景觀橋。（照片：故宮南院臉書） 中評社嘉義12月5日電／位於嘉義縣的故宮博物院南部院區為縮短北側停車場至本館間距離，2021年1月興建新的人行景觀橋，今年完工，10月開放通行。許多遊客走進有如大自然洞穴通道的景觀橋，認為設計巧思，不僅可遮陽避雨，還能從不規則的開口中一探園區美景，且夜間打燈後更有氣氛，遊客們讚歎“有如探索祕境”。



媒體報導，以往遊客停車在故宮南院北側停車場，必須繞著至德湖才能進本館，路途較遠，天氣炎熱時許多民眾常覺得吃不消；故宮南院投入新台幣9千萬元設置全長80公尺的景觀人行橋，開放通行後，可縮短步行距離680公尺。



景觀橋位於五分車故宮南院車站附近，採管束狀RC結構設計，有多處開口，導入光線與空氣，減少幽閉感，上方開口可見陽光，下方開口還可看到至德湖裡的魚群，不規則彎曲的通道，讓民眾進入博物館的路程，有探索祕境的期待，也代表越深入越能瞭解博物館美好的意義。



遊客說，現在從北側停車場到本館，路途中有公廁、賣店、五分車車站，再經過景觀橋一路進本館，不僅減少步行路程，還可以邊過橋、邊賞景，夜間打燈後氣氛更佳，值得推薦白天夜晚都來走一回。



故宮南院4日也在臉書發文說，踏入景觀橋彷彿走近一個奇幻空間，每一步都是獨特的體驗，景觀橋融合自然景觀、裝置、雕刻及湖面地景藝術，可欣賞山景、水體、建築，感受故宮南院不同角度的美。橋梁以“覽月”為主題，呈現窺月、望月、玩月等不同的心境。設計理念取自淸代張潮的《幽夢影》，文中所說“少年讀書，如隙中窺月；中年讀書，如庭中望月；老年讀書，如台上玩月”，隨著不同時期的生命歷程，對事物的感受也會隨之改變。