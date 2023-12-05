綠議員要求更正“補助一毛未給”盧秀燕拒絕

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕日前抨擊民進黨政府對台中三大建設“一毛錢都沒出”，讓綠營上下齊跳腳，民進黨“立委”候選人、市議員江肇國今天在議會質詢指出，盧的說法並不符合事實，且造成“中央”地方對立，市長是否要重新詮釋調整？盧秀燕答詢強調，台中巨蛋、綠美圖及會展中心三大建設官方確實沒有補助。



台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨台中市第六選區“立委”候選人、市議員江肇國質詢批評盧秀燕日前一席“中央一毛錢都沒有出，現任“立委”都在睡覺”的說法，抹煞民代的努力，甚至背離事實，造成“中央”、地方對立，是非常負面的示範，呼籲盧秀燕應更正說法，以正視聽。



江肇國指出，日前“行政院”已宣布漫畫博物館要落腳在台中市，盧秀燕還開心出席合照，“中央”投資台中大家都很開心，但最近“中央”跟台中市的紛擾，就是因為日前盧秀燕背離事實的指控，“中央”、地方關係產生裂痕，對台中發展並非好事，他建議盧秀燕收起政治語言，甚至可以邀請8位現任“立委”談一談，一起去“中央”同共解決問題，較為實際。



盧秀燕答詢表示，有關於漫畫博物館在台中，她本人也親自到“文化部”爭取，她強調，台中市跟“中央”互動不錯，就是預算給太少，沒有符合台中市規模，像前瞻預算只給新台幣200多億元，六都倒數第二，高雄市興達漁港要新台幣3千萬卻拿到81億元，她是有感而發，自己時常出席“行政院會”，為何給台中的補助款如此少？