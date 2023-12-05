不容違紀參選　民進黨開鍘綠委劉櫂豪等7人

民進黨“立委”、中評會主委賴瑞隆。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開中評會，會中針對2024年“立委”選舉違紀參選及退黨參選案，經討論後做出決議，開除洪懿馥、鄭添泉、王思玟、侯陸太、陳癸佑、蘇孟淳、劉櫂豪等7位違紀黨員黨籍，以維護政黨紀律。其中，劉櫂豪為現任台東“立委”。



今被中評會開除黨籍的黨員包括洪懿馥（新北第4選區，民進黨已提名吳秉叡）、鄭添泉（新北第11選區，與曾柏瑜合作）、王思玟（桃園第2選區，提名黃世杰）、侯陸太（台南第1選區，提名賴惠員）、陳癸佑（南投第2選區，提名蔡培慧）、蘇孟淳（屏東第2選區，提名徐富癸）、劉櫂豪（台東，提名賴坤成）共7人。



中評會主委賴瑞隆表示，依據民進黨紀律評議裁決條例第12條規定，“本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分”，就第11屆“立委”選舉具黨員身分違紀參選者，中評委會中一致決議，鄭添泉、侯陸太等2人違紀參選，予以開除黨籍之除名處分。



賴瑞隆指出，除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據民進黨公職候選人提名條例第9條第3項規定，“凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記。”視同違紀參選除名處分，本次中評會也認定洪懿馥、王思玟、陳癸佑、蘇孟淳、劉櫂豪等5人有退黨參選事實，依規辦理開除黨籍。



洪懿馥退黨參選新北市新莊選區、王思玟退黨參選桃園市大園區、觀音區、新屋區、楊梅區選區、陳癸佑退黨參選南投縣名間、竹山等選區、蘇孟淳是英系“立委”蘇震清兒子也退黨參選屏南選區、劉櫂豪同樣是英系“立委”也退黨參選台東“立委”，鄭添泉參選新北市新店選區、侯陸太參選台南市學甲區、鹽水區、新營區等區“立委”。



賴瑞隆說，中評會再次提醒，違規違紀行為絕不容許，2024大選是台灣未來發展關鍵一役，所有人必須以台灣整體利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，“總統”、“立委”選舉團結一致來爭取人民支持，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。