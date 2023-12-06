12月5日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月5日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是記者會全文：



中新社記者：當地時間12月1日，國際海事組織（IMO）第33屆大會在英國倫敦舉行了新一屆理事會選舉，中國再次高票當選A類理事國。這是中國自1989年起第18次連任。請問中方對此有何評論？



汪文斌：國際海事組織是負責海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的聯合國專門機構。中方高度重視並積極支持國際海事組織工作。中國再次高票當選A類理事國，是國際社會對中國為全球海事治理、促進海運可持續發展所作貢獻的充分肯定。



中方願同各成員國一道，繼續支持以國際海事組織為核心的多邊海事框架，攜手開創航運高質量發展新局面。



香港中評社記者：據報導，11月29日駐日美軍空軍一架CV22型“魚鷹”運輸機在鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀。日方要求美方徹查事故原因，在此之前停飛部署在日境內的同型運輸機，但美軍無視日方要求繼續執飛。請問中方對此有何評論？



汪文斌：美軍一向自詡維護地區和平穩定，卻在“治外法權”蔭庇下肆意妄為。美方號稱是在保護盟友安全，實際上卻成為盟友的不安全源。根據沖繩縣政府統計，截至2020年底，駐日美軍在沖繩發生的刑事犯罪累計超過6000起、飛行事故超過800起。此次墜毀的“魚鷹”運輸機曾屢次發生嚴重事故，造成多名人員傷亡或失蹤。美方應拿出認真負責任的態度，重視當地民眾關切，對事故原因作出詳盡調查，給各方一個合理交代，還地區一份和平安寧。



德國電視一台記者：12月1日，比拉爾·卡裡米正式履新阿富汗伊斯蘭酋長國駐華大使，中方是否正式承認阿富汗伊斯蘭酋長國？



汪文斌：作為阿富汗傳統友好鄰邦，中方始終認為阿富汗不應被排除在國際社會之外。同時我們期待阿富汗方面進一步回應國際社會的期待，構建開放包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同世界各國，特別是周邊國家友好相處，早日融入國際社會大家庭。相信隨著各方關切得到更有力的回應，對阿富汗政府的外交承認將是一個水到渠成的事情。

