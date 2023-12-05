侯：賴挺“台獨”引戰人民恐慌　應說清楚

國民黨2024候選人侯友宜出席“民意第一線！侯友宜里長侯援會”成立大會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月5日電（記者 楊騰凱）美國學者葛來儀、白潔曦與柯慶生日前撰文籲民進黨賴清德若當選應凍結“台獨黨綱”，賴認為學者文章遭到台灣在野陣營扭曲。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜今表示，賴支持“台獨”會引戰，讓全世界、我們人民非常恐慌，這是不爭的事實，大家關心台海和平，賴應該站出來說清楚。



侯友宜今日下午出席“民意第一線！侯友宜里長侯援會”成立大會，活動地點位於新北市三重綜合體育館演藝廳，全台灣各縣市約2000位里長到場挺侯。國民黨桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、台東縣長饒慶鈴都與會幫侯友宜站台，不過張善政、謝國樑因為行程安排因素，致詞完畢後就先離場，當時侯友宜還在接受媒體聯訪，張、謝未與侯同台，僅饒慶鈴與侯同台。



侯友宜於會前接受媒體聯訪。



美國智庫戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀等專家呼籲，賴清德當選後應該凍結“台獨黨綱”，是不是連美國人都認定“台獨”會引發戰爭？可是賴清德講說在野黨對葛來儀的話進行扭曲。



侯友宜表示，台海和平是國際友人、以及國內最關心的一個議題，賴清德支持“台獨”，讓全世界、我們人民都非常恐慌，這是不爭的事實，賴清德到了選舉，騙來騙去、轉來轉去。所以大家關心台海和平，人民想問賴清德，你是“台獨”工作者、你會帶來引戰，人民想要問你這句話，你應該站出來說清楚。



綠營指控中國大陸介入選舉，賴清德說中國企圖扶植親中政權，會不會覺得民進黨又在賣芒果乾？綠營稱國民黨與台灣民眾黨政黨協商合作是“搓湯圓”（台灣俗語，指在選舉過程中透過利益勸退競爭者），這是不是才是真正的介入選舉？

