侯友宜里長後援會成立　逾全台三分之一

新北市里長聯誼總會總會長許承煬送菜頭給國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日下午出席“民意第一線！侯友宜里長侯援會”成立大會，全台各縣市約2000名里長到場出席，高揮旗幟狂喊侯友宜“凍蒜”、國民黨“勝利”，人數將近全台里長人數的三分之一，場面壯觀，氣氛火熱。



侯友宜今日下午出席“民意第一線！侯友宜里長侯援會”成立大會，活動地點位於新北市三重綜合體育館演藝廳，全台灣各縣市約2000位里長到場挺侯，光是在體育館門口就擠了將近100位里長迎接侯友宜進場，支持力道非常強烈。



包括國民黨桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、台東縣長饒慶鈴都前來幫侯友宜站台，不過張善政、謝國樑因為行程安排因素，致詞完畢後就先離場，當時侯友宜還在接受媒體聯訪，張、謝未與侯同台，僅饒慶鈴與侯同台。



全台灣共6304席里長，里長為無給職，仰賴地方政府每月新台幣5萬元的事務費支應開銷。



侯友宜表示，他從基層做起，人民的需求村里長最知道，市政要做好，一定要把里長的聲音當成自己的聲音，他時常和里長聊天，瞭解我們可以幫里長做什麼，要當“總統”領導人，雖然兩岸“國防”外交是“總統”管，但“總統”還是需要瞭解基層的需要，未來他當“總統”，我也一定和里長一起解決人民的痛苦。



侯友宜指出，里長做里民服務絕對不會問黨派，他也從來不問里長是什麼黨派，關鍵是要解決人民的問題，他61歲第一次出來選舉就說過，從基層刑警出身現在出來選舉，他要和里長一樣把這塊土地的人民連結在一起，後來他2022新北市長連任選舉，全新北市29個區得票全部贏，這都是里長們給他的鼓勵。



侯友宜也提到，里長事務費應該隨物價指數調漲，不然那一點點錢要做好多事，不能讓里長做事還要倒貼。



侯友宜指出，最近有里長合法去中國旅遊，竟然被抹紅，絕對不能這樣對里長。