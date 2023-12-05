王家貞爆發參選資格爭議　藍綠相互叫陣

王家貞召開記者會表示，希望“中選會”從寬認定參選資格。（照:王家貞臉書） 中評社台南12月5日電／中國國民黨台南第五選區“立委”候選人王家貞因偽造文書案件被法院宣告緩刑，引發參選資格爭議，藍綠陣營隔空交鋒。王家貞今日召開記者會鞠躬道歉，國民黨“立委”選將陳以信也出席力挺，認為這是剝奪人民參政權。台南市議會民進黨團則批評，國民黨自今年6月徵召王家貞參選，直到11月完成登記，居然沒有任何一人發現王的參選資格有問題，是不是把“立委”選舉當兒戲？



國民黨台南市“立委”第3選區參選人王家貞3月涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，仍在緩刑期間，依公職人員選罷法26條第9款規定，執行未畢不得登記為候選人。



對此，台南市選委會表示，“中選會”及所屬選委會刻正進行第11屆“立法委員”選舉候選人資格審查作業，就審議程序中之案件，都會依法審查及審議，不做其他評論或回應，將於15日前開委員會議審定“立委”選舉候選人名單。



王家貞今天在國民黨台南第六選區“立委”候選人陳以信、第三選區“立委”候選人姚正玉，及南市議會國民黨團書記長蔡育輝等人的陪同下舉行記者會，並強調她沒有貪汙、沒有A錢。她解釋，之所以會有此案，係因為讓2名卡奴朋友能養家活口，採取“便宜行事”的做法發給薪資。



王家貞認為，今年6月“行政院”提案、“立法院”通過修改的選罷法，凌駕於“憲法”之上，將所有正在緩刑的人都剝奪參選資格，讓緩刑微罪等同褫奪公權重罪，“違憲”剝奪公民參政權，儘管她可能成為首位“違憲”惡法的受害者，但她不會推卸責任，不會千錯萬錯都是別人的錯，仍將逆風前行，竭盡全力與惡法拚搏。



國民黨團書記長蔡育輝則強調，選罷法排黑條款倉促立法，未能廣納民意，才會造成緩刑微罪等同褫奪公權重罪的問題，希望“中選會”從寬認定王家貞的參選資格。

