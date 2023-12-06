李家超記者會：為香港 投下你重要的一票

特首記者會現場（中評社 段曉魯） 中評社香港12月6日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超12月5日上午在政府總部召開記者會，李家超表示，部分香港人仍然低估外國勢力對國家安全的威脅，而今次的逃犯涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，成為外國的代理人，其本質已變成背信棄義。期間，他還就香港國安法、夜繽紛活動等問題作出回應。



以下是李家超的發言內容：



行政長官：大家早晨。我很高興向大家宣布，繼上星期中國載人航天工程代表團訪港之後，下星期，兩架由國家自主研製的C919飛機和ARJ21飛機，也將於下星期二至星期日，即十二月十二日至十七日，首次到訪香港。



C919和ARJ21飛機是由中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）開發的首兩款噴氣式飛機，成功開發這兩款飛機是國家航空製造業的重要里程碑。



我對C919和ARJ21飛機首次訪港表示歡迎，並感謝國家民航局（中國民用航空局）和中國商用飛機有限責任公司全力支持。



這次活動由特區政府民航處和香港機場管理局聯合舉辦，期間C919和ARJ21飛機將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於下星期六，十二月十六日在維港上空進行飛行演示，讓市民共同見證C919飛機首次翱翔香港上空的一刻。



選擇香港作為C919飛機首次出訪內地以外的城市，充分體現國家對香港航空業發展和作為國際航空樞紐的重視。國家“十四五”規劃和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》都明確支持鞏固香港國際航空樞紐地位。香港民航處一直積極參與C919飛機多項認證項目和評估工作，我對於有特區政府同事能夠參與這項國家研製飛機項目感到鼓舞。