原統一教會承認相關人員曾與岸田會面

中評社香港12月5日電／關於有報導刊出日本首相岸田文雄與世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）美國教團前會長和友好團體最高層2019年會面時的照片，教團相關人員5日承認會面是在自民黨總部進行的。岸田在官邸回答記者提問時再次強調：“不清楚與美國眾議院前議長金里奇會面時有哪些隨行人員。即使有照片，這種認識也沒有變化。”



共同社報導，教團相關人員透露，原本聽說友好團體最高層要與時任首相安倍晉三會面，後來變成了時任自民黨政務調查會長岸田。據稱理由不明。日本教團表示：“因為是友好團體的事情，不予置評。”友好團體的負責人接受採訪時稱：“沒有特別可以回答的內容。”



岸田對記者說明道，向當時在場的口譯等相關人員確認了會面的有無，並沒有留下記錄。他表示“記得曾與金里奇會面，但不記得內容”，並稱未向金里奇本人進行確認。



《朝日新聞》5日晨報刊登照片，其中人物被認為是岸田、金里奇與美國教團前會長、原統一教會友好團體“天宙和平聯合會（UPF）日本”最高層。



岸田4日曾表示“有很多隨行人員，但並不知道誰在其中”。記者想要核實在場者是否有3至4人，岸田稱：“因為是美國前眾議長，以美方相關人士為首，記得當時有不少人。”