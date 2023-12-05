國泰延長暫停來往特拉維夫航班至3月28日

中評社香港12月5日電／因應以色列局勢發展的不確定性，國泰航空取消由即日至明年3月28日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。



星島日報報導，國泰表示，受影響的顧客，如尚未收到國泰航空的通知，可透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。已預訂 2024年3月31日或之前往返香港與特拉維夫國泰航班的顧客重新訂位、更改航點或選擇退款時均可獲豁免相關手續費。

