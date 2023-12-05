台東鳳梨釋迦啟運輸陸　縣長饒慶鈴讚好契機

台東縣長饒慶鈴表示，確保高品質台東鳳梨釋迦出口，進軍高端市場。（照片：饒慶鈴臉書） 中評社台東12月5日電／台東鳳梨釋迦自2023年6月20日起開始恢復銷往大陸。首批台東鳳梨釋迦今天集貨專櫃到高雄港，之後將送至大陸平潭。對此，中國國民黨台東縣長饒慶鈴今天高興的表示，台東確實有收果出去，由於這是貿易商行為，首批數量還不是很清楚。是最早核定的3家包裝場，第2波有41家包裝場、800多農戶尚未核定，是爭取重返外銷大陸市場的契機。



台東縣政府今天舉行“台東縣鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會”，說明縣府積極帶領果農重返外銷市場的進展，現場邀集已完成鳳梨釋迦田間果園與包裝作業環境改善的相關產農及業者，並聽取相關與會人員的意見與需求。



饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東縣經濟果樹的支柱，曾是台灣外銷貿易額最高的果品之一，出口值在2020年達新台幣13億元，為出口值第二大的生鮮果品。



饒慶鈴說，過去2年多，縣府推廣台東鳳梨釋迦在台行銷不遺餘力，同時努力爭取外銷解禁，與台東大學合作辦理“台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計劃”，為落實品管記錄及標準化清潔作業流程更辦理多次培訓。目前輔導41家包裝廠完成場域改善作業，透過眾人的齊心協力，也爭取到鳳梨釋迦重返外銷第一大市場中國大陸的契機。



台東縣農業處長許家豪說明，今天縣府辦理對農民的海外通路出口輔導說明會，就是希望對農友說明海外市場的經營不易，因此絕對要把握這次的契機，與高端通路直接合作，摒除掉過往最常被海外消費者詬病的常見問題，讓台東鳳梨釋迦重返國際舞台漂亮開市。



縣府有鑑於此，將今年訂為台東鳳梨釋迦的品質年，一方面委託專業團隊洽談海外零售通路，另一方面，更希望在產地與包裝場建立標準的作業流程，結合產官學各界力量，確實做好田間果園種植用藥、適期採收、去除田間熱、分級選別、果實清潔、包裝預冷的標準流程處理，再根據目的地市場做好熟度採摘、保鮮預冷的落實，讓台東鳳梨釋迦不僅重返外銷舞台，更上架現代零售通路。