台公告22項核心技術清單14奈米以下受管制

台灣“國科會”今天公告22項核心關鍵技術清單。（台“國科會”提供） 中評社台北12月5日電／台灣“國科會”今天公告22項核心關鍵技術清單，涉及技術範疇涵蓋“國防”、農業、半導體、太空、資通安全等5大領域，其中在半導體項目，包含14奈米以下製程的IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術。



《中央社》報導，未來受政府資助達一定基準的關鍵技術涉密人員，赴大陸需申請許可；“國科會”將受政府資助的“一定基準”，訂為政府資助經費超過50%的“國家”核心關鍵技術研究發展。



“立法院”會去年三讀通過修正“國安法”部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取“國家”核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。



經過搜集各方意見與嚴謹討論，“國家”核心關鍵技術審議會已審查完畢，擬出“國家”核心關鍵技術清單，並交由“國科會”提報至“行政院”公告，今天對外公布生效，並送“立法院”備查。



這次公告內容以具主導優勢與保護急迫性的技術為第一波清單有22項，涵蓋“國防”科技、太空、農業、半導體、資通安全等5大技術領域。



半導體領域方面，“國科會”指出，台灣半導體產業為全球市占率第一，高度連動相關產業鏈發展，對台灣經濟發展與產業競爭力具有高度影響性；其中項目包含14奈米以下製程的IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術。



針對資通安全領域，“國科會”表示，資通安全領域為“國家安全”及數位科技的核心，並涉及台灣關鍵基礎設施防護，台灣產業已具技術能量，因此將資安領域的相關技術納入保護範疇。



