11月份中國電商物流指數環比提高1.2點

中評社香港12月5日電／記者5日從中國物流與採購聯合會獲悉，11月份中國電商物流指數為113.1點，比上月環比提高1.2點。



新華社報導，電商物流總業務量指數創年內新高。11月份，電商物流總業務量指數為124.1點，比上月提高1.7點。東部、中部和西部地區總業務量指數均有所上升，中部地區高於全國平均水平。



農村電商物流業務量指數止跌回升。11月份，農村電商物流業務量指數為129.5點，比上月提高0.9點。東部、中部和西部地區總業務量指數均有所上升，中部地區高於全國平均水平。



人員指數（反映電商物流從業人員規模）明顯上漲，實載率（反映電商物流運輸過程中貨運車輛體積實載情況）指數止跌回升。11月份，人員指數為116.3點，環比上漲3.2點，在連續8個月上升的基礎上，漲幅進一步擴大。實載率指數由降轉升，環比上漲0.7點，保持115點以上。



11月份，在“雙11”電商購物節的帶動下需求明顯回升，電商物流總業務量指數和農村電商物流業務量指數均創出年內新高，其中農村業務量同比增速已接近30%。從供給端看，電商快遞企業加快一線基層配送人員和幹線運力投入，人員指數和實載率指數明顯上漲。



總體來看，今年前11個月，電商物流總體運行穩中有進，供需兩端均有明顯改善，總指數已恢復到近5年高位。在居民消費方式轉變、國貨品牌崛起和電商領域新業態不斷湧現的背景下，預計這一走勢將有望繼續保持。

