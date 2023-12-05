侯辦提告邱毅等人　惡意散佈不實言論傷選情

侯友宜競辦發言人呂家愷與律師簡榮宗、葉慶元對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人按鈴提告。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北12月5日電／中國國民黨2024候選人侯友宜競選辦公室發言人呂家愷5日與律師簡榮宗、律師葉慶元，針對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人，因散佈不實言論意圖使人不當選，在接受國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康委任下，以《刑法》第310條第2項、《“總統”“副總統”選舉罷免法》第90條，至台北地方檢察署按鈴申告。



呂家愷指出，邱毅、毛嘉慶11月30日於Bit King比特王出任務節目中，以“有牌照的賊頭”，一個月要送多少規費給侯組長、黑道喬事是財富的來源等語，惡意誹謗侯友宜。邱、毛二人同樣也以“空手套白狼”、“買空賣空”、“話術、套路”以及中廣“貓膩”很多等用詞，誹謗趙少康。



呂家愷也說明，趙少康當年是以新台幣10億元取得中廣的股權，連民進黨的黨產會都認為趙少康先生取得中廣的廣播部門有正當合理的對價，對於部分人士不斷混淆視聽，感到遺憾。



而Bit King比特王出任務節目為公開的Youtube頻道，包括負責人及編輯，參與相關謠言的散佈，顯為邱毅、毛嘉慶的共犯，而該直播影片影響侯友宜、趙少康兩人的聲譽與選情甚鉅，因此依法提出告訴。



呂家愷強調，透過假訊息來打擊對手的選情，是綠營一貫的選舉操作手法。侯友宜以及趙少康絕不會漠視相關的選舉操作，只要有人敢散佈謠言，總部絕對“來一個，告一個”！希望這次“總統”大選能回到政策辯論，而不是又成為抹黑、抹紅的泥巴戰！