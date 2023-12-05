國民黨號召五萬監票志工　防2024出奧步

國民黨組織發展委員會主委許宇甄（中）召開“2024監票再出發！國民黨號召五萬監票志工”記者會。(照:國民黨提供) 中評社台北12月5日電／為守護2024大選的公平公正，防範作票、奧步影響選舉結果，中國國民黨今天由組織發展委員會主委、不分區“立委”候選人許宇甄帶領組發會組營部、選動部、社會部、海外部、青年部、婦女部等6部工作人員，及國民黨發言人楊智伃共同召開“2024監票再出發！國民黨號召五萬監票志工”記者會，現場高呼“全民監票，拒絕作票”。



根據國民黨新聞稿，許宇甄指出，監票是黨主席朱立倫最重視的工作，有鑒於眾多民眾至今對“中選會”2020“總統”大選的處理方式留有非常負面的印象，為了台灣民主的永續發展，國民黨一定全力以赴，捍衛台灣民主。



許宇甄說明，國民黨於2024年的監票工作，預定招募5萬名監票志工在明年1月13日投票日於全台17795個投開票所監票，呼籲全民站出來“自己的票自己顧”。許宇甄強調，監票需要民眾站出來一起監票，越多人參與選務就會更好，為了守護台灣的民主，希望全民共同站出來。



許宇甄指出，去年九合一地方公職人員選舉，國民黨在全台各地共有五萬多位監票志工一同守護台灣民主，國民黨萬分感謝所有志工的努力與付出。明年1月13日“總統”及“立委”選舉投票日，監票任務更是重中之重，請有意擔任監票志工的好朋友，在12月15日前可到中央黨部、各縣市黨部或撥打專線電話、上網填寫招募監票志工Google報名表報名加入監票志工行列。



國民黨規劃在12月底前，由22縣市黨部辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，由熟知監票任務之講師悉心教導所有志工在投票所監票的重點工作與任務，也讓所有志工熟悉法令規定及作業程序，以及對投票日如有遇不當選舉的行為、違失，通報SOP做緊急應變處理。



國民黨表示，監票志工絕對會在1月13日投開票日善盡監察責任，並會嚴格督察有無可疑或異常作為，確認投開票過程之公正。選舉當天，國民黨中央也會成立計票中心，每個投票所都有專人即時拍照回報開票票數，以防電腦作票。國民黨中央黨部及各縣市黨部投票日會邀請律師一起成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票過程產生爭議及協助相關法律事件的諮詢。



許宇甄強調，去年屏東縣長選舉，投開票過程和開票結果爭議不斷，殷鑑不遠，讓全國民眾都感到憤怒與不平。國民黨除在各縣市都招募安排監票人員與志工外，也特別將民進黨執政縣市列為這次“總統”、“立委”選舉之重點監票縣市，要求相關縣市黨部務必落實監票作業，也呼籲在高雄、台南、嘉義、屏東、澎湖的好朋友，在投票日當天一起站出來監票，共同守護民主，確保選舉的公正公平公開，不要再讓投開票過程出現任何破壞民主法治的瑕疵。



楊智伃則表示，距離2024大選剩下39天，這次選舉攸關“國家”發展與前途，不僅要落實台灣民眾的民主權利，也要展現台灣民主的公平正義，因此，國民黨歡迎大家參與這次的監督行動，給台灣選舉一個乾淨公平正義的民主環境。



許宇甄呼籲，以往的幾次選舉，非常多的熱心民眾提出很多作票、奧步等影響選舉結果的案例，也對選務中立等有很多的疑慮，希望執政的民進黨及“中央選舉委員會”，一定要做到選務中立，讓選舉結果使民眾信服。