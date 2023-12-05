日本與那國島民眾憂台海若開戰恐現難民潮

與那國島是日本最西邊領土。（照片：游錫堃辦公室提供資料照） 中評社台北12月5日電／日本與那國島民眾鷺原尊吉回想1977年巧遇最後一批抵達的越南難民，當時4名男子渡海逾2000公里到日本最西端且有人居的與那國島，他憂心此景恐於台海開戰時重演。



《路透社》報導，現年80歲的鷺原說，當時他是去檢查有無台灣偷渡犯時，在港口附近的自家商店發現這批越戰結束後逃離的越南人。



與那國島是日本最西端島嶼，行政區劃屬於沖繩縣八重山郡與那國町。距離台灣宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角僅108公里，能見度極佳時可從蘇澳的舊蘇花公路看到與那國島島影，也是距離台灣本島最近的沖縄列島，在天氣晴朗時可從該島最西端的西崎看到台灣的山脈。



今年7月初，台“立法院長”游錫堃曾率團搭船從宜蘭蘇澳前往日本與那國島，盼推動兩地定期直航。當時雖然游錫堃強調是推廣觀光，不過也被外界解讀，可能是日本一條隱形的“撤僑路線”。



根據《中央社》報導，部分與那國島居民憂心另一場可能的難民危機，怕人口不到1700人的當地難以負載。與那國島以西110公里就是台灣，目前台海正因北京當局頻頻以機、艦繞台和試射飛彈，讓兩岸關係緊張。



超過20名現、前任日本官員告訴路透社，若北京武力攻台，成百甚至上千難民可能會企圖坐船逃往與那國島。然而日本政府目前沒有相關因應計劃，也沒聽進地方政府求助的聲音。



與那國町町長系數憲一對於“中央政府”什麼都不講的態度有微詞，稱“他們的嘴巴就像被膠帶貼住般”。町公所的公布欄中列舉出的幾項可能危機裡，就包含遭受颱風侵襲和當年越南難民湧入等狀況。系數表示，他在內閣官房長官松野博一7月到訪當地之際直接求助，但未獲回應。日本政府之前僅表示“若大量難民湧入日本，相關政府部門會合作因應”。



《路透社》採訪包含瞭解日本緊急計劃在內的9名現任與6名前任官員，當中一些人要求不具名。他們指出，屆時台灣難民可能透過海路逃往日本，人數與導致難民的衝突性質其實都很難預料，日本政府也沒向大眾提及可能遇到這類情況。



海上保安廳相關人士透露，屆時狀況“可能出現數百艘船舶，多到中國可能難以封鎖”還說由首相岸田文雄領導、松野博一執行事務的內閣官房有責任制定相關計劃。



熟悉日本事務的不具名美方官員表示，日本對是否在與那國島實施這類因應難民的計劃會很猶豫，因為這會讓中國認為日本正在為台海戰事做準備。

