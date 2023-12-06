盧信吉：日本確立對中戰略互惠　買保險

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）中日雙方在今年舊金山APEC大會中確立“戰略互惠關係”，中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，日本近年來與中國的關係持續處在低檔，如今願意與中國達成戰略互惠共識，是趨勢使然，包括考量美國對中政策轉變，以及美國明年總統改選可能的變局，日本必須停止與中國關係持續惡化，並建立溝通管道，是買保險的概念。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，現任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



中日領袖在11月17日APEC舊金山會議期間舉辦雙邊會談，這是繼2022年11月在泰國曼谷APEC會議以來，中日首腦睽違一年再次會晤。中國國家主席習近平會後表示，“和平共處、世代友好、互利合作、共同發展”是符合中日兩國人民根本利益的正確方向，並表示這次會談“達成重要共識”。同時敦請日方在台海議題須“恪守信義”，確保中日關係的基礎不會受損。日本首相岸田文雄則表示，日中同意全面推動“戰略互惠關係”及各層級溝通。但在台海議題方面未有相關論述。

