盧信吉：日韓改善對中國關係　力拚振興經濟

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）中日韓外長會議停擺4年，今年11月27日在韓國釜山重啟，商議恢復三方領袖峰會。中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，過去中日韓領導人峰會主要聚焦在經貿、外交等非軍事性質的合作議題，因此可以研判，日韓有意調整對中關係的著眼點，很可能與振作經貿表現有關，也代表中國近年發展經貿外交的效益開始浮現。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，現任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



中國外交部長王毅、日本外相上川洋子、韓國外交部長朴振今年11月27日在韓國釜山聚首，睽違4年召開中日韓三邊外長會議，廣泛討論加強三方合作，以及其他地區及全球議題。該會議也被視為視為籌備中日韓領袖峰會的重要環節，三國可望短期內恢復領袖對話。



針對中日韓外長會議重啟，盧信吉表示，現在時間點對日本、韓國而言相對恰當，一來是疫情結束，各國往來陸續常態化，二來是明年正好是美國總統大選可能出現變局的時刻，其實對日本、韓國來說，維持住對中國某種程度的友善關係，有其必要性，所以此時此刻鋪墊恢復三邊領袖峰會，符合日、韓的外交利益。

