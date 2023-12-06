褚靜濤：《開羅宣言》鐵證如山 不容置疑

中國社科院近代史所研究員褚靜濤（中評社資料圖） 中評社北京12月6日電（記者 李子寧）紀念《開羅宣言》發表八十周年學術研討會日前在上海舉行，中國社科院近代史所研究員褚靜濤在學術研討會上發表論文就《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本降書》、《舊金山和約》與台灣法律地位展開探討，駁斥了所謂的“台灣地位未定論”。論文內容如下：



一、《開羅宣言》確定台灣歸還中國



褚靜濤指出，在50年日本殖民統治時期，台灣人民不畏高壓，從體制外的武裝抗日至體制內的台灣議會設置請願運動，一直反抗暴政。台籍志士謝南光、李友邦、宋斐如等人輾轉來到中國大陸，成立台灣革命同盟會，上書國民政府，要求設立台灣省政府，渴望回到祖國的懷抱。這是全體台灣人民的共同心願。



南京國民政府建立後，面臨日本的軍事威脅。1931年九一八事變爆發，日軍侵占東北地區，進逼華北。1937年，盧溝橋事變爆發，中國進入全面抗戰階段。1941年12月9日，林森主席發布《國民政府對日宣戰文》：“茲特正式對日宣戰，昭告中外，所有一切條約協定合同，有涉及中日間之關係者，一律廢止，特此布告。”據此，中日過去所訂的條約當然廢棄，《馬關條約》對國民政府的束縛消失。



1943年11月23至26日，中、美、英三國領導人在埃及首都開羅召開會議，就與德、日法西斯國家作戰展開磋商，達成一系列共識。《開羅會議公報》經1945年7月26日發表的《波茨坦公告》，被正式命名為《開羅宣言》（Cairo Declaration）。《開羅宣言》從研議、草擬，到最終定稿，是中、美、英三國領導人集體會商的產物。公報言簡意賅，義正詞嚴，擲地有聲，闡明了對日作戰的目標與訴求，集中反映了三國的共同意志。公報申明對日作戰，直至日本無條件投降，表明了三國的堅定信心。對於日本在太平洋上所占領的島嶼，三國決定使其脫離日本統治，但未明確界定其歸屬。公報採用了不窮盡列舉的方式，強調日本以任何方式竊取於中國的一切領土，不論是清政府通過《馬關條約》正式割讓的台灣島、澎湖列島，還是日本武力侵占的東北四省，或是以其他方式竊取的中國領土，均應歸還中國。中國最基本的訴求，包括收復東北、台灣等失地，在公報中明確表述出來。