李環：兩岸融合發展的借鑒與挑戰

中國現代國際關係研究院港澳所副所長李環（中評社資料圖） 中評社北京12月8日電（記者 李子寧）第九屆中華文化論壇不久前在北京舉行，中國現代國際關係研究院港澳研究所副所長李環在本屆中華文化論壇上發表論文，她表示，融合發展是融為一體、合而為一的發展。融合模式不同，發展的成效不同。近年黨和政府大力推動兩岸融合發展，取得積極成果，但也面臨不少障礙和挑戰，需創新思維，積極應變，可適當借鑒其他國家和地區內部融合經驗，包括港澳融入國家發展大局的經驗，不斷築牢統一的社會基礎。



一、兩岸融合模式的普遍性與特殊性



李環表示，不同融合模式的成效不同。在社會人文領域，融合發展強調的是不同文化背景、不同生活方式或不同社會制度人群之間經由密切交流互動，最終達至和諧共生、共同發展的狀態。融合發展一般是經由政治、經濟、社會文化等的制度性或自發性的交流，經過一定的時間，發展到一定深度，形成你中有我、我中有你的狀態。融合發展問題可以存在於一國的移民群體與本地群體之間，也可以存在於一國之內不同宗教信仰人群之間，還可以存在於一國之內實行不同社會制度的地區之間，甚至存在於不同國家間建立的區域聯盟之中。



在一個主權國家內部，融合常常被用來描述移民問題，尤其是涉及不同種族、不同文化、不同宗教信仰的移民問題。兩岸的融合發展固然與移民問題無關，但涉及不同制度、不同理念的融合，可從其他國家和地區的移民融合模式中找到一定借鑒。



（一）三種融合模式



同化模式。同化模式在公共領域主張同一的文化價值理念和生活方式，外來者需要完全認同和接受。政府致力於在公共領域打造共同的文化價值觀，避免多元主義，將其他的文化或宗教活動限制在私人領域。同化模式一般基於強勢文化基因，政府會利用法律等手段強化外來者對主流文化價值的認同。