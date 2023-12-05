台官方公布6正副選將財產申報　搶先看

台“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／“中選會”5日公告2024大位選舉候選人財產申報資料，民進黨候選人賴清德背新台幣1386萬元房貸，中國國民黨候選人侯友宜存款3958萬元、台灣民眾黨候選人柯文哲存款2464萬元，皆無負債。



此外，新光集團第三代的民眾黨副手候選人吳欣盈財產格外引人關注。根據資料，她擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。



“中選會”透過新聞稿表示，今天審定通過第16任“總統”、“副總統”選舉候選人資格，賴清德及蕭美琴、柯文哲及吳欣盈、侯友宜及趙少康等3組候選人資格都符合“總統”“副總統”選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日將辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。



同時公告3組正副候選人的財產申報資料。民進黨賴清德有位在台南市的1筆土地及1筆建物、1輛Toyota汽車、存款215萬5223元、13筆儲蓄型保單，另有房貸1386萬941元。



民進黨副手候選人蕭美琴擁有在新北市永和區的1筆土地及7筆建物、1輛Toyota及1輛國瑞汽車、存款1547萬3822元、基金受益憑證總價額273萬4944元、5張保單、房貸169萬2635元。



侯友宜擁在台北市及嘉義縣的2筆土地與3筆建物，存款3958萬1297元、債券403萬8427元、儲蓄型壽險3筆。



國民黨副手候選人趙少康擁台北市、新北市3筆土地及12筆建物、存款7973萬9572元、股票總價額3342萬420元，另有房貸4710萬元。



柯文哲擁台北市、新竹市、澎湖縣的9筆土地及6筆建物，存款2464萬4212元、基金受益憑證總價額95萬4063元、7筆儲蓄型壽險。



民眾黨副手候選人吳欣盈擁1筆在新北市的土地及1筆在英國的房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。