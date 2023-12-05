世衛組織要求以色列撤回清空醫療倉庫的決定

中評社香港12月5日電／世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞要求以色列撤回清空加沙南部該組織兩個醫療倉庫的決定，並保護平民和民用基礎設施。



TRT報導，總幹事譚德塞在社交媒體平台上發布的帖子中宣布，他們接到以色列軍隊的通知，需要在24小時內搬遷加沙南部的兩個醫療倉庫。



譚德塞表示，通知中警告地面行動可能導致物資無法使用。



他評估道，“我們呼籲以色列撤回這一決定，並採取一切可能的措施保護平民和民用基礎設施，包括醫院和人道主義設施。”



紅十字國際委員會主席米裡亞娜·斯波爾賈裡奇在X社交媒體平台上分享的視頻中指出，以色列襲擊加沙的局勢無法通過向那裡派遣更多卡車來糾正。



斯波爾賈裡奇表示，他參觀了被封鎖的加沙的歐洲醫院，看到了傷勢嚴重的孤兒，加沙北部的所有醫院都失去了手術功能。



他強調，必須找到解決這種情況的辦法，並且說道：“我們可以糾正從道德上明顯失敗的這種情況。”



斯波爾賈裡奇指出，加沙局勢不僅需要人道主義解決，也需要政治解決。



哈馬斯的軍事派別卡桑旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



在緊張局勢升級中，近1.6萬名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是兒童。