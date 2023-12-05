英國收緊移民政策　工作、學生簽證最受影響

中評社香港12月5日電／英國收緊移民政策，包括提高技術工作簽證及家庭簽證的收入門檻，外國醫護勞工不准攜同家屬移英，目標把淨移民人數大減四成。但醫護界批評會令人手嚴重短缺問題惡化。



英國內政大臣克萊弗利公布五項新政策收緊移民入境，指移英人數已太多。2022年淨移民人數達74.5萬人創新高，初步統計今年上半年亦已有67.2萬人。新政策主要影響申請工作和學生簽證移英的人，明年春季起將大幅調高他們申請的最低薪金門檻，技術工作簽證和家庭簽證的最低收入要求都會升至38,700英鎊，分別增加47%及逾一倍。



有線新聞報導，醫療及護理外國勞工可豁免最低薪金的限制，但不得再攜同受養人移民。特定人手短缺的行業僱主不得再以平均工資水平的八成聘請外國勞工，以免拉低本地人的工資。當局會檢討畢業生簽證防止被濫用。估計新政策實施後可把淨移民人數大減30萬。



不過工黨批評不夠大刀闊斧改革，全國最大公共服務人員工會亦指會令原本人手嚴重短缺的醫療和護理行業更難請人，估計成人照顧服務最受影響。克萊弗利承認會有醫護勞工因家屬不能同行而卻步，但相信仍有人肯做。



英國同時要打擊非法移民的難題，打算把大批非法入境者送往非洲盧旺達，但上月被最高法院裁定不合法。克萊弗利會到盧旺達簽署條約，預料會訂明禁止盧旺達政府把尋求庇護的非法入境者驅逐出境，以符合英國法院的裁決。