中評青年走進台商之家 打卡東莞地標建築

台商大廈（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞12月7日電（中評社報導組）由台商自籌資金建成的東莞台商大廈刷新東莞城市天際線，曾成為東莞第一高樓的地標性建築，也被譽為東莞台商“共同的家”。日前，中評青年東莞訪問團赴東莞進行為期三天的參訪報導，特別參觀了台商大廈並瞭解了台商大廈背後的故事。



東莞台商大廈位於東莞大道旁，地處東莞新城中心的高級金融商業區，大樓高達289米，共68層，站在此樓高處可以俯瞰整個東莞CBD。據介紹，大廈是由法國建築師埃爾韋·托爾迪曼所設計，整個建築提倡綠色環保，也因此獲得美國LEED綠建築金級預認証，曾被視為全球最大最高的綠色建築。



中評青年東莞訪問團一行在參訪期間來到了國貿中心，遠遠就看到一座高樓屹立前方。這座外形看起來像古樂器“笙”的大樓就是台商大廈了，“笙”的外形設計也意寓著“生生不息”以及“節節高升”的台商文化與企業情感。東莞台商共同齊心努力下建成當時東莞第一高樓可謂轟動一時，時任國台辦主任王毅、時任國民黨副主席蔣孝嚴等特別在2010年12月17日赴東莞出席儀式。



整座台商大廈也都透著濃厚的“台灣味”，台商以此為中心，扎根東莞、佈局大陸內銷市場。據介紹，大廈的低層部分設有“台灣特色”大型商場，以台商經營台灣貨品為主；中層部分設有台商在莞投資企業的經營總部和台灣企業派駐東莞的事務機構所在地，也是台商聚會及進行與莞台民間經貿和文化交流合作的主要場所；而高層部分則是東莞台商和從台灣到東莞考察商務人員居住的公寓。



中評青年東莞訪問團特別來到了位於六樓的東莞台商企業投資協會參觀，這也是名人政要、台灣鄉親到東莞來必打卡的一個點，當天正好遇到來自台灣的鄉親們前來參觀。中評社記者看到，走廊牆上掛滿了兩岸政要到訪此地的合影圖片。今年正逢東莞台協成立30週年，訪問團也參觀了會史館，看到不少兩岸名人政要留下的書法，如時任海協會會長汪道涵先生的書法“橋”，馬英九在東莞台協30週年時的題字“服務台商 繁榮兩岸”，時任中國國民黨主席連戰的題字“兩岸一家親 家和萬事興”等。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，行程包括拜訪東莞市台港澳事務局、東莞市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，以及舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

