雙輪驅動構建現代化產業體系

建設現代化產業體系，傳統產業和戰略性新興產業是兩類重要的驅動力量。 中評社北京12月6日電／習近平總書記在亞太經合組織工商領導人峰會上的書面演講中指出，加快推進現代化產業體系建設，為各類經營主體共享發展成果提供更好制度性保障，不斷培育新的增長動能、釋放更大發展空間。



經濟日報發表國家信息中心經濟預測部研究員魏琪嘉文章表示，建設現代化產業體系，傳統產業和戰略性新興產業是兩類重要的驅動力量。推進傳統產業改造升級，同時加快戰略性新興產業發展壯大，現代化產業體系的基礎才能更加牢靠，內容才能更加豐富。傳統產業在改造升級中不斷優化技術工藝和生產組織方式，要素重新排列組合將帶來效率的持續提升。戰略性新興產業在穩健發展中不斷壯大，新舊動能接續轉換的過程將更加順暢。



文章分析，把握好兩類產業的辯證關係和階段特徵，分類施策引導發展，是順應新一輪科技革命和產業變革的必然要求，也是立足中國實際、推動產業實現高質量發展的重要路徑。



傳統產業是現代化產業體系不可或缺的部分，是新質生產力的基礎所在。傳統產業量大面廣，與人民生活息息相關，與日常生產緊密相連，直接決定整個產業體系的穩定性，可以說，沒有傳統產業，產業升級就是“空中樓閣”。傳統產業煥發新活力，不是一個另起爐灶的過程，而是在原有良好基礎上的優化升級。從技術角度看，就是把技術改造貫穿到生產的重要環節，以技術進步改善投入產出狀況。從生產運行管理看，就是形成更先進的生產工藝和流程，提升產品質量的穩定性與可靠性。



傳統產業的改造提升，著眼的是建設現代化產業體系這個宏觀的目標，但涉及的關鍵部分卻是一個又一個微觀而具體的內容，一項工藝如何通過參數優化實現向生產全過程賦能，企業如何平衡好技改投資穩定增長與現金流可持續的關係……這些都是傳統產業改造提升過程中需要由經營主體和政府共同來解答的重要問題。



戰略性新興產業是決定產業發展能級的關鍵力量，其發展程度直接代表產業發展水平。當前，我國戰略性新興產業發展面臨做大增量、優化結構、提高核心競爭力的客觀要求。從機遇條件看，前沿技術加快突破，要素組織方式發生深刻變化，先進製造業和生產性服務業融合程度進一步加深，叠加我國超大規模市場優勢，以及較為完整的產業鏈供應鏈配套體系，做大戰略性新興產業有更加豐富的應用場景和更強的生產能力支撐。從挑戰風險看，在做大增量的過程中加快調整優化結構，更加適應市場需求，有效防範產能過剩的風險；統籌“做大”和“做優”的關係，戰略性新興產業高質量發展還要破解很多難題。

