激活國際消費中心城市建設新引擎

中評社北京12月6日電／2023年，北京市文旅市場呈現出“高開穩增，持續回暖”的景象，文旅消費需求加速恢復。



北京日報發表北京工商大學副校長，經濟學院教授徐丹丹、北京工商大學經濟學院碩士生張雅靜面對強勁的消費需求回升，如何挖掘文旅消費潛力是有效擴大消費需求、優化經濟結構、促進經濟增長、建成國際消費中心城市的重要時代命題，也是建成全國文化中心的重要歷史使命。因此，要加快文旅深度融合，激活國際消費中心城市建設的新引擎，推動全國文化中心建設走實走穩。



文章提出，要用好“兩區”“三平台”，推動文旅融合政策創新。文旅行業作為幸福產業、綜合性產業，關聯度高、帶動性強，覆蓋面廣，涉及酒店、餐飲、交通、休閑、商務、人才、科技、財稅等諸多行業，關聯環境、經濟和社會等諸多維度，具有“一業興、百業旺”的乘數效應。推進文旅融合帶動相關產業發展，需要全方位深化改革和政策配套。例如，利用城市更新改造、博物館活化、工業遺產保護和廢舊空間利用，強化政策創新，激活文旅消費活力；發揮國際交往中心的國際化優勢和全球服貿會平台優勢，探索人文交流、文化旅遊、商務旅行等過境落地限期免簽分類試點政策，探索塑造文旅融合高端人才在京創新創業的國際化營商環境，提供宜居宜業宜游等創新扶持政策，助力國際消費中心城市建設。



要推動文旅區域協同發展，打造文旅消費新高地。從今年暑期旅遊旺季表現來看，故宮、國家博物館、八達嶺長城、環球影城等成為熱門打卡地，呈現出“小空間、大擁擠”的特點，難以完全釋放文旅消費活力。中秋國慶期間，遊客接待量排名前十的景區（地區）是：王府井、前門大街、頤和園、天壇公園、圓明園、北京藍色港灣、北京首創奧萊休閑驛站景區、北京動物園、八達嶺長城和北海公園，大多數集中於北京中心城區。與中心城區相比，房山、通州、昌平、順義等京郊地區具有豐富的自然和人文資源，吸引客源的發展潛力巨大，但存在發展不協調的問題。在“一核一軸、四極四帶、多板塊”的文旅空間格局基礎上，京郊旅遊應與中心城區實現互相補充和聯動發展，通過各行政區間的跨區合作，形成城鄉文旅一體化高質量發展格局，同時緩解北京中心城區的客流壓力。

