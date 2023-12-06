建設國際科技創新中心需處理好六個關係

中評社北京12月6日電／推進中國式現代化需要統籌兼顧、系統謀劃、整體推進，正確處理好一系列重大關係。建設國際科技創新中心是推進中國式現代化的重要舉措之一，也是一項複雜的系統工程，必須牢牢堅持系統觀念，正確處理好以下六方面的關係。



處理好服務國家重大戰略部署和推動自身發展的關係。支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心，是黨中央在深入分析國際科技創新競爭態勢基礎上布的一盤“大棋局”，是建設科技強國的需要。國際科技創新中心建設既是為國家作貢獻，也是推動北京高質量發展的重要引擎。我們應當用好黨中央給予北京的中關村先行先試改革、高水平人才高地建設等一系列支持政策，結合自身發展實際，走出一條具有北京特點的國際科技創新中心建設新路徑，在服務國家大局中實現符合首都功能定位的發展、首都的高質量發展、首都的新發展。



處理好基礎研究和應用研究的關係。基礎研究和應用研究是推動科技進步的重要組成部分，兩者相輔相成、互為促進。基礎研究處於科研鏈條的起始端，是創新的源頭活水，能夠為應用研究提供理論和技術支撐。要積極創造有利於基礎研究的良好科研生態，穩定支持一批科學家和團隊長期從事基礎研究，甘於做栽樹人、挖井人。應用研究是把基礎研究成果轉化為實用技術的必要環節，對於開拓新技術、發展新產業和革新現有生產技術具有重要意義，並且能夠為基礎研究提出新的理論問題。北京應當聚焦集成電路、人工智能、醫藥健康等重點產業大力開展應用研究，深入推進概念驗證中心、中試基地、共性技術平台等創新載體建設，不斷提升高精尖產業核心競爭力。



處理好科技發展和教育人才支撐的關係。建設國際科技創新中心歸根結底要靠高水平人才。北京要優化人才發展環境，切實為人才鬆綁鼓勁；要依托國家實驗室、新型研發機構、高校院所等用人主體，吸引更多海外科學家、科技領軍人才及其創新團隊來京發展。滿足國際科技創新中心建設的龐大人才需求，必須依靠人才自主培養，而人才自主培養最終要靠教育。應當深入推進在京高校“雙一流”建設，布局前沿科學中心、學科交叉中心，加大基礎學科拔尖人才培養力度。支持高校與企業共建產教融合基地、特色研究院等，聯合培養重點產業急需緊缺人才，做好後備人才儲備。



處理好有為政府和有效市場的關係。發揮有為政府的作用，關鍵是提高政策和制度供給的質量和效率，營造良好創新生態。要瞄准制約科技創新發展的堵點難點問題，不斷深化體制機制改革。要加快推進國際一流的營商環境建設，積極協調解決科技企業發展難題。發揮有效市場作用，最緊要的是強化企業的科技創新主體地位。北京市有70多萬戶科技型企業、2.8萬家國家級高新技術企業，活力足、成長性好，必須切實保護和激發這些主體的創新活力。



處理好科技自立自強與國際科技合作的關係。目前，我們在集成電路、醫藥健康、新材料、智能製造等領域，仍然面臨尖端技術受制於人的“卡脖子”風險。應充分發揮新型舉國體制優勢，以國家戰略需求為導向，在基礎原材料、高端芯片等領域全面發力，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰，維護好產業鏈供應鏈安全，做好極端情況下的應對準備。強調科技自立自強絕不意味著要關起門來搞創新，應堅持在開放環境中加強國際科技合作。北京是全國科技創新中心，也是國際交往中心，應更加主動地融入全球創新網絡，構建國際科技合作平台，發起國際聯合研究項目，推動國際大科學計劃組織實施。



處理好久久為功和雷厲風行的關係。建設國際科技創新中心是一個長期的、持久的過程，不可能一蹴而就，必須腳踏實地、穩扎穩打，一步一個腳印地落實好各項任務。特別是對那些周期長、難度高、前景好的科學計劃和科學工程，應當舍得下“慢功夫”“笨功夫”，狠抓系統布局、系統組織、跨界集成，努力形成未來的整體優勢。同時也要看到，當今世界科技創新日新月異，一步跟不上就會步步跟不上，北京建設國際科技創新中心急不得更慢不得。要圍繞現實緊迫需要，加快步伐、小步快跑，力爭每天都有新進展、每月都有新突破，做到積小勝為大勝。



來源：北京日報 作者：冒小飛（北京市委研究室副主任）

